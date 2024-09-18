Дорогу от Татарска до Карасука отремонтировали по нацпроекту БКД

Ранее в 2023 году был проведен ремонт 8,3 км. Подрядчики фрезеровали старое покрытие, выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки. В Чистоозерном районе в 2023 году также закончена реконструкция шести километров дороги между село Успенка и поселком Табулга. Сейчас Территориальное управление автомобильных дорог работает над проектом реконструкции еще 8 км.



Дороги, входящие в опорную сеть регионов, регулярно ремонтируют в рамках национального проекта. В 2024 году было уделено внимание и другим крупным артериям области. Подрядчики до конца дорожно-строительного сезона отремонтируют 22,1 км «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и 15,8 км трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».



Всего в 2024 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области будет отремонтировано 249,8 км дорог. Уложено уже более 2,3 млн квадратных метра верхних слоев дорожного покрытия. Это 85,5% от плана на текущий год.