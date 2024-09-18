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Posted 18 сентября, 07:48

Published 18 сентября, 07:48

Modified 18 сентября, 07:50

Updated 18 сентября, 07:50

Андрей Перлов

Второе дело возбудили в отношении экс-директора ФК «Новосибирск» — в чем его обвиняют

18 сентября 2024, 07:48
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Андрей Перлов

Второе дело возбудили в отношении экс-директора ФК «Новосибирск» Перлова

Бывший гендиректор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщают источники.

В рамках одного делопроизводства с бывшим руководителем фигурируют экс-главбух ФК Татьяна Лошкарева и экс-начальник управления спорта АНО «ФК „Новосибирск“» Константин Кричевский. По версии следствия, все трое похитили 3 млн.

Схема выглядела следующим образом. Перлов заключал фиктивные договоры с ИП на обслуживание футбольного поля. При этом никто ничего не делал, но акты приема-передачи выполненных работ в клубе подписывали. Затем деньги со счетов ИП шли руководству клуба.

Андрей Перлов находится в СИЗО с марта, ему отказывают в смягчении меры пресечения, хотя он обращался за это время за медицинской помощью. Лошкареву посадили под домашний арест, Кричевского отпустили под подписку о невыезде.

Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»
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В сентябре был уволен замглавы новосибирского поселка Краснообск.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Уголовное дело
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