В Новосибирской области проходят мероприятия в честь 100-летия Арнольда Каца

В Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» посетители увидят комплексную выставку «Музыка вне времени. К 100-летию Арнольда Каца». Новосибирский краеведческий музей откроет выставку «Арнольд Кац. 100 лет со дня рождения». Музей города Новосибирска проведет ряд экскурсий по местам жизни и творчества Арнольда Михайловича. Телеканалы ГТРК и ОТС покажут документальный фильм «Арнольд Кац. К столетию маэстро». А учащимся музыкальных школ Новосибирской области представят мультипликационный фильм «Играем в оркестр». Юбилейные мероприятия будут продолжаться до конца октября.