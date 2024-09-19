В Новосибирской области дом проваливается в болото

Posted 19 сентября, 07:26
Published 19 сентября, 07:26
Modified 19 сентября, 07:28
Updated 19 сентября, 07:28
Все происходит в селе Сокур, что в Мошковском районе. В 2014 году переселенцам из аварийного жилья выделили новый дом. Спустя два года он начал на глазах разрушаться, а к 2024 году уже представлял опасность для жизни.
Строили дом на болоте, с грубейшими нарушениями. Сейчас там рушатся стены, затоплен подвал, а отделку сделали из горючих материалов. Как отметил эксперт ЖКХ «Народного фронта» Сергей Аверьяскин, в 2021 году через суд сдача дома была признана незаконной. Однако после этого ничего не произошло.
Тогда местные власти обещали все исправить, но власть сменилась, а обещания не исполнены. Жильцы надеются, что их жалобы дойдут до главы СКР Александра Бастрыкина, а также прокуратуры, МЧС, ЖКХ и прочих, ведь жить в таком доме просто опасно.
А вот в Новосибирске жильцы борются с соседкой, приютившую десятки кошек и устроила самую настоящую вонь, от которой задыхается весь дом.