atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 07:26

Published 19 сентября, 07:26

Modified 19 сентября, 07:28

Updated 19 сентября, 07:28

Дом рушится

В Новосибирской области дом проваливается в болото

19 сентября 2024, 07:26
Фото: 1MI
Дом рушится
Жители Новосибирской области десять лет живут в разрушающемся доме, а власти не видят в этом проблем, рассказали представители «Народного фронта».

Все происходит в селе Сокур, что в Мошковском районе. В 2014 году переселенцам из аварийного жилья выделили новый дом. Спустя два года он начал на глазах разрушаться, а к 2024 году уже представлял опасность для жизни.

Строили дом на болоте, с грубейшими нарушениями. Сейчас там рушатся стены, затоплен подвал, а отделку сделали из горючих материалов. Как отметил эксперт ЖКХ «Народного фронта» Сергей Аверьяскин, в 2021 году через суд сдача дома была признана незаконной. Однако после этого ничего не произошло.

Фото: Сергей Аверьяскин

Тогда местные власти обещали все исправить, но власть сменилась, а обещания не исполнены. Жильцы надеются, что их жалобы дойдут до главы СКР Александра Бастрыкина, а также прокуратуры, МЧС, ЖКХ и прочих, ведь жить в таком доме просто опасно.

А вот в Новосибирске жильцы борются с соседкой, приютившую десятки кошек и устроила самую настоящую вонь, от которой задыхается весь дом.

Бастрыкин обратил внимание на новосибирцев, живущих в аварийных домах
Узнать подробнее
Читайте также:
Вы будете смеяться — в Новосибирске вновь оставили людей без горячей водыЖители почти 500 домов выступили против УК — чем они недовольныКолорадские жуки пытаются проникнуть в дома новосибирцев
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дом#Жилье#Мошковский район#Жильцы
Подпишитесь
Популярное