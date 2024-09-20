atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 07:59

Published 20 сентября, 07:59

Modified 20 сентября, 08:01

Updated 20 сентября, 08:01

Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО от губернатора

Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО от губернатора

20 сентября 2024, 07:59
Фото: 1MI
В Новосибирской области проект запустили с 1 марта 2023 года по поручению губернатора Андрея Травникова, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области выдали тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО по губернаторскому проекту. Сертификат включает несколько направлений: социально-медицинскую реабилитацию, зубопротезирование, содействие в установлении инвалидности, возможность получить технические средства реабилитации (в прокат), дополнительное профессиональное образование, содействие в трудоустройстве, посещение физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий.

«Станислав в 2022 году заключил контракт с Министерством обороны РФ. В мае того же года он получил травму на СВО. В сентябре 2024 года подал заявление на предоставление реабилитационного сертификата и стал его тысячным получателем. Боец уже определился с перечнем необходимых направлений. В частности, мужчина пройдет курс социально-медицинской реабилитации в одной из шести оздоровительных организаций — Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины», — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Заявление на получение реабилитационного сертификата можно подать лично в отделе социального обслуживания населения администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в региональном министерстве труда и социального развития, филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» или МФЦ.

В Новосибирской области проходят мероприятия в честь 100-летия Арнольда Каца
Узнать подробнее

Филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. С подробной информацией об условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития или обратиться в фонд «Защитники Отечества». Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.

Читайте также:
Девочку, изрезавшую подруге лицо канцелярским ножом, будут судить в НовосибирскеВТБ ID поможет клиентам увеличить просмотры на «Авито»Самокатчик сбил подростка на тротуаре в Новосибирске — лихача ищет полиция
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО
Подпишитесь
Популярное