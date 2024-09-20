Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО от губернатора

Филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. С подробной информацией об условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития или обратиться в фонд «Защитники Отечества». Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.