Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО от губернатора

Posted 20 сентября, 07:59
Published 20 сентября, 07:59
Modified 20 сентября, 08:01
Updated 20 сентября, 08:01
В Новосибирской области выдали тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО по губернаторскому проекту. Сертификат включает несколько направлений: социально-медицинскую реабилитацию, зубопротезирование, содействие в установлении инвалидности, возможность получить технические средства реабилитации (в прокат), дополнительное профессиональное образование, содействие в трудоустройстве, посещение физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий.
«Станислав в 2022 году заключил контракт с Министерством обороны РФ. В мае того же года он получил травму на СВО. В сентябре 2024 года подал заявление на предоставление реабилитационного сертификата и стал его тысячным получателем. Боец уже определился с перечнем необходимых направлений. В частности, мужчина пройдет курс социально-медицинской реабилитации в одной из шести оздоровительных организаций — Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины», — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Заявление на получение реабилитационного сертификата можно подать лично в отделе социального обслуживания населения администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в региональном министерстве труда и социального развития, филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» или МФЦ.
Филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. С подробной информацией об условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития или обратиться в фонд «Защитники Отечества». Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.