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Posted 23 сентября, 11:07

Published 23 сентября, 11:07

Modified 23 сентября, 11:10

Updated 23 сентября, 11:10

Проект закона направлен на защиту интересов жителей многоквартирных домов

В Новосибирске ограничат продажу алкоголя в жилых домах

23 сентября 2024, 11:07
Фото: 1MI
Проект закона направлен на защиту интересов жителей многоквартирных домов
Ограничение розничной торговли алкоголем в заведениях общепита, работающих в жилых домах, поддержало региональное правительство.

Законопроект, вводящий ограничения на продажу алкоголя в точках, располагающихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, был одобрен на заседании правительства Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, проектом закона предлагается установить ограничение розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями, в объектах общественного питания (за исключением ресторанов, кафе), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 22 часов до 9 часов по местному времени.

Также изменения предусматривают, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи при оказании услуг общественного питания, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, допускается только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

После одобрения региональным правительством законопроект будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

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