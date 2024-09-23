В Новосибирске ограничат продажу алкоголя в жилых домах

Также изменения предусматривают, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи при оказании услуг общественного питания, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, допускается только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.