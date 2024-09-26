Служи со своими: новосибирцев зовут заключать контракт на примере земляков

Posted 26 сентября, 09:03
Published 26 сентября, 09:03
Modified 26 сентября, 09:05
Updated 26 сентября, 09:05
Как рассказали специалисты пункта отбора на воинскую службу в городе Новосибирске, жители региона, желающие служить по контракту, мотивированы патриотическими чувствами, возможностью служить Родине, своему народу и считают это самым почётным и востребованным занятием для гражданина нашей страны.
У кого-то из пожелавших поступить на контрактную службу друзья или родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, и они хотят стоять с ними плечом к плечу за государственные интересы России. Кто-то поставил целью не на словах, а на деле быть достойным фронтовой славы своего прадеда — участника Великой Отечественной войны. Среди кандидатов для поступления на контрактную службу немало мужчин с боевым опытом.
В Новосибирской области заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора по адресу г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. Добровольцы пользуются самым полным спектром социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей — от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение. Эта работа находится на постоянном контроле губернатора.
Всем, кто заключил контракт на воинскую службу в регионе с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена повышенная выплата — 805 тысяч рублей единовременно при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей.
Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.