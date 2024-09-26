Служи со своими: новосибирцев зовут заключать контракт на примере земляков

У кого-то из пожелавших поступить на контрактную службу друзья или родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, и они хотят стоять с ними плечом к плечу за государственные интересы России. Кто-то поставил целью не на словах, а на деле быть достойным фронтовой славы своего прадеда — участника Великой Отечественной войны. Среди кандидатов для поступления на контрактную службу немало мужчин с боевым опытом.