Успехи региона в восстановлении прав дольщиков отмечены федеральным центром

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что за последние три года количество долгостроев на территории региона сократилось более, чем в 20 раз. На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов остается 3 дома, по каждому из которых понятен алгоритм выхода из кризисной ситуации, определен механизм и порядок финансирования. Два объекта достаивается также при взаимодействии с ППК «Фонд развития территорий»: дом № 5 по ул. Вилюйская, и дом № 378/1 к. 2. по ул. Дуси Ковальчук.