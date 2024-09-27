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Posted 27 сентября, 03:07

Published 27 сентября, 03:07

Modified 27 сентября, 03:09

Updated 27 сентября, 03:09

В Новосибирской области осталось только три проблемных дома

Успехи региона в восстановлении прав дольщиков отмечены федеральным центром

27 сентября 2024, 03:07
Фото: 1MI
В Новосибирской области осталось только три проблемных дома
С начала 2024 года в Новосибирской области восстановлены права 1 912 граждан в 14 проблемных объектах, в том числе два дома достроены во взаимодействии правительства региона с ППК «Фонд развития территорий».

Новосибирская область входит в число регионов, где активно продолжается восстановление прав обманутых дольщиков, в том числе с применением механизма ППК «Фонд». В частности, сразу два крупных долгостроя — дома в микрорайоне Закаменский № 11 и 13 — сданы в этом году благодаря этому механизму, ключи от квартир получили 474 дольщика.

«Мы продолжаем восстанавливать права пострадавших дольщиков, выполняя решения, которые ранее принял Наблюдательный совет Фонда развития территорий. В 41 достроенном доме по всей стране ключи от новых квартир получат 8 543 дольщика», — подчеркнул генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что за последние три года количество долгостроев на территории региона сократилось более, чем в 20 раз. На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов остается 3 дома, по каждому из которых понятен алгоритм выхода из кризисной ситуации, определен механизм и порядок финансирования. Два объекта достаивается также при взаимодействии с ППК «Фонд развития территорий»: дом № 5 по ул. Вилюйская, и дом № 378/1 к. 2. по ул. Дуси Ковальчук.

20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен
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