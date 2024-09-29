Новосибирцы ежедневно оставляют тысячи отзывов на Авито

Posted 29 сентября, 09:00
Published 29 сентября, 09:00
Modified 29 сентября, 09:00
Updated 29 сентября, 09:00
По данным исследования, проведенного экспертами Авито, 95% людей, регулярно пользующихся интернетом, при выборе товаров и услуг опираются на отзывы. Подавляющее большинство читает отзывы всегда. 16% переходят к изучению мнений других пользователей, если возникают сомнения в качестве товара или добросовестности продавца. И только 2% опрошенных сказали, что не читают отзывы никогда.
При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% — что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.
«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит — остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью — ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», — сказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
Отметим, что пользователи Авито в среднем оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю — жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).
Жители Новосибирской области каждый день в среднем пишут 3 375 отзывов и по этому показателю находятся на 11 месте в общероссийском рейтинге.
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