Новосибирцы ежедневно оставляют тысячи отзывов на Авито

По данным исследования, проведенного экспертами Авито, 95% людей, регулярно пользующихся интернетом, при выборе товаров и услуг опираются на отзывы. Подавляющее большинство читает отзывы всегда. 16% переходят к изучению мнений других пользователей, если возникают сомнения в качестве товара или добросовестности продавца. И только 2% опрошенных сказали, что не читают отзывы никогда.