Приметы и запреты на Людмилин день 29 сентября

Posted 29 сентября, 03:04
Published 29 сентября, 03:04
Modified 29 сентября, 03:06
Updated 29 сентября, 03:06
29 сентября, которое в этом году выпадает на воскресенье, православная церковь вспоминает мученицу Людмилу Чешскую. Дочь сербского князя была выдана замуж за князя чешского Боривоя. Супруги несли в мир христианскую веру, строили церкви, но позже, после смерти мужа, Людмила была вероломно убита своей невесткой, которая, как говорится в канонах, возрождала в стране язычество.
В этот день принято ходить в баню, считается, что пар поможет сохранить здоровье на весь год. Кроме того, в Людмилин день начинается заготовка капусты на зиму. Крестьяне изучали птиц на подворье — если у куриц или уток была широкая кость, а птицы накопили много жира, значит, они готовятся к суровой зиме. А если на Людмилин день стоит теплая и ясная погода, то холода придут не скоро и зима будет относительно комфортной.
Категорически запрещено начинать новые дела — они не закончатся успехом. Стоит отложить на другой день поездки и путешествия, поскольку в пути могут подстригать опасности. Не рекомендовано носить старую одежду, это притягивает домыслы и сплетни. Под запретом блюда из рыбы. Считается, что речные и морские обитатели приносят с собой плохие новости.
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