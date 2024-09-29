Приметы и запреты на Людмилин день 29 сентября

В этот день принято ходить в баню, считается, что пар поможет сохранить здоровье на весь год. Кроме того, в Людмилин день начинается заготовка капусты на зиму. Крестьяне изучали птиц на подворье — если у куриц или уток была широкая кость, а птицы накопили много жира, значит, они готовятся к суровой зиме. А если на Людмилин день стоит теплая и ясная погода, то холода придут не скоро и зима будет относительно комфортной.