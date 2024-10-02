При поддержке правительства НСО в Новосибирске запустят 20 трамваев с обогревом

Posted 2 октября, 04:42
Published 2 октября, 04:42
Modified 2 октября, 04:44
Updated 2 октября, 04:44
Модернизация проходит благодаря поддержке правительства Новосибирской области — регион обеспечивает 65% стоимости работ. Как отметила начальник управления организации пассажирских перевозок Минтранса Новосибирской области Наталья Филипенко, обновлять парк трамваев стали с 2017 года: за это время было поставлено 52 вагона.
«В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО „БКМ Сибирь“, — уточнила Наталья Филипенко.
С 2024 года компания будет выпускать обновленную модель, которая отличается от предыдущих версий увеличенным числом дверей (4 вместо 3), с низким полом, современным дизайном, кондиционерами и улучшенной системой отопления салона. Кроме этого, вагоны теперь оснащены устройствами для бесконтактной оплаты проезда и кнопками для открытия дверей.
Представители мэрии и регионального управления транспорта сами убедились в удобстве и безопасности новых вагонов. После получения необходимых разрешений планируется использовать модернизированные трамваи на маршрутах правобережной трамвайной сети Новосибирска, в первую очередь на маршруте №13.
Это лишь одна из программ, которая позволяет обновить общественный транспорт. За последние несколько лет при поддержке регионального правительства в Новосибирске появилось 200 троллейбусов с увеличенным запасом хода и 190 автобусов. Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» город получил еще 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже работают на муниципальных маршрутах.
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