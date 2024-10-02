При поддержке правительства НСО в Новосибирске запустят 20 трамваев с обогревом

Это лишь одна из программ, которая позволяет обновить общественный транспорт. За последние несколько лет при поддержке регионального правительства в Новосибирске появилось 200 троллейбусов с увеличенным запасом хода и 190 автобусов. Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» город получил еще 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже работают на муниципальных маршрутах.