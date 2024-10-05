Ни в коем случае не убирайте листву на даче — вот почему

Осень — это не только сезон урожая, но и время для подготовки сада к зимовке. По словам агронома Людмилы Шубиной, несмотря на окончание дачного сезона, работы на участке ещё очень много. Важной частью этих работ является грамотное обращение с опавшей листвой, которая может стать как помощником для плодовых деревьев, так и источником проблем в будущем.