Ни в коем случае не убирайте листву на даче — вот почему

Posted 5 октября, 06:59
Published 5 октября, 06:59
Modified 5 октября, 07:01
Updated 5 октября, 07:01
Осень — это не только сезон урожая, но и время для подготовки сада к зимовке. По словам агронома Людмилы Шубиной, несмотря на окончание дачного сезона, работы на участке ещё очень много. Важной частью этих работ является грамотное обращение с опавшей листвой, которая может стать как помощником для плодовых деревьев, так и источником проблем в будущем.
Многие дачники стремятся очистить участок от опавшей листвы, опасаясь распространения болезней. Однако Шубина уверена, что это не всегда оправдано. «Опавший лист не мешает, а, наоборот, помогает природе. Листья утепляют корни растений и сохраняют микрофлору в почве. Сжигать их — преступление», — говорит агроном.
Она отмечает, что даже при заражении тлей, листву можно не трогать, ведь вредители зимуют в коре и почках деревьев, а не на земле. В случае необходимости листья можно отправить в компост, пересыпав их землей для ускорения разложения. Это способствует образованию гумуса — ценного удобрения для почвы.
Одним из важных моментов осенних работ является профилактика грибковых болезней. Шубина советует обработать деревья раствором мочевины, что помогает избавиться от таких заболеваний, как парша и монилиоз. Опрыскивание нужно провести поздней осенью или ранней весной: 500 граммов мочевины на 10 литров воды осенью, и 700 граммов — весной. Это средство эффективно уничтожает грибки и помогает поддерживать здоровье сада.
Ещё один ключевой этап подготовки сада к зиме — осенняя перекопка почвы. Здесь есть важный нюанс: не стоит разбивать комки земли после перекопки. Шубина подчеркивает, что крупные комки должны промерзнуть за зиму, что способствует уничтожению вредителей.
«Перекопанную почву нужно оставить, не разравнивая, а весной заняться боронением», — советует агроном в разговоре с VN.ru.
Такой подход помогает бороться со слизнями, личинки которых зимуют в почве.
Особое внимание в октябре следует уделить подготовке теплиц к зиме. Шубина советует тщательно вымыть теплицы и очистить их от растительных остатков.
«Важно, чтобы в теплице промёрзла земля, а снег, попадающий внутрь, фильтровал соли и оздоравливал почву», — объясняет эксперт.
Эти советы помогут подготовить участок к зиме, сохранить здоровье растений и улучшить качество почвы для следующего сезона.
Не менее важен совет другого эксперта, агронома Сергея Мармулева, который ранее подчеркивал важность соблюдения природного баланса на участке. Он также поддерживает идею не убирать всю листву и компостировать её, что помогает сохранять почву плодородной и снижает необходимость использования химических удобрений.
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