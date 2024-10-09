Более 500 компаний Новосибирской области получили экспортную господдержку в 2024 году

Posted 9 октября, 09:09
Published 9 октября, 09:09
Modified 9 октября, 09:11
Updated 9 октября, 09:11
Новосибирские компании стали активнее выходить на международные рынки, осваивать новые направления экспорта — этому способствует господдержка в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также другие программы, реализуемые правительством региона.
По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова, за последние два года новосибирский бизнес переориентировался на рынки дружественных стран — СНГ, Азии и Ближнего Востока. Фиксируется интерес предпринимателей к Африке. Важными внешнеторговыми направлениями остаются Казахстан и Киргизия ввиду их логистической близости.
«В Новосибирской области рост экспорта стабильно показывает отрасль АПК — сельхоз культуры, масло, пищевая продукция. Наш регион также является высокотехнологичным и на экспорт отправляются БАДы, медицинские реагенты, медицинское оборудование, а также промышленное оборудование, металлургия. Добиться таких результатов в значительной степени позволяет господдержка в рамках нацпроектов, с которыми работает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) на базе регионального центра „Мой бизнес“, — подчеркнул Андрей Гончаров.
За первые 6 месяцев 2024 года 29 компаний при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты. К сентябрю количество компаний, получивших государственную поддержку, увеличилось до 502 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Новосибирским предпринимателям предоставляется господдержка по широкому спектру направлений: от обучения и продвижения (участие в бизнес-миссиях и выставках по всему миру) до компенсации логистики и сопровождению экспортного контракта.
В этом году при поддержке ЦПЭ уже состоялись бизнес-миссии в Мьянму, Китай, Вьетнам Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. Предприниматели приняли участие в крупнейшей пищевой выставке SIAL China 2024, медицинской выставке в ОАЭ, IT-выставке и выставке бьюти-индустрии в Казахстане. До конца 2024 года состоятся бизнес-миссии в Монголию, Индию, Турцию, Узбекистан и Индонезию.