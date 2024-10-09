Более 500 компаний Новосибирской области получили экспортную господдержку в 2024 году

В этом году при поддержке ЦПЭ уже состоялись бизнес-миссии в Мьянму, Китай, Вьетнам Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. Предприниматели приняли участие в крупнейшей пищевой выставке SIAL China 2024, медицинской выставке в ОАЭ, IT-выставке и выставке бьюти-индустрии в Казахстане. До конца 2024 года состоятся бизнес-миссии в Монголию, Индию, Турцию, Узбекистан и Индонезию.