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Posted 11 октября, 01:59

Published 11 октября, 01:59

Modified 11 октября, 01:59

Updated 11 октября, 01:59

Фестиваль пройдет во второй раз

Фестиваль воздушных змеев проведут в Новосибирске 11 октября

11 октября 2024, 01:59
Фото: Изображение Midjourney
Фестиваль пройдет во второй раз
11 октября на набережной Новосибирского водохранилища пройдет II фестиваль воздушных змеев под названием «Полет мечты!». Это мероприятие приурочено к Международному дню девочек и посвящено Году семьи в России, а также 15-летию Координационного центра «Активный город».

В этом году фестиваль обещает быть особенно захватывающим. Гостей ждут соревнования по запуску воздушных змеев, творческие мастер-классы, концертная программа и различные конкурсы. В фестивале примут участие некоммерческие организации, общественные деятели, молодежь и школьники. Это отличная возможность для семей провести время на свежем воздухе, открыть для себя что-то новое и поучаствовать в увлекательных мероприятиях.

Сбор участников стартует в 15:30 по адресу: улица Новоморская, 12. Все желающие смогут насладиться красочным зрелищем и поддержать конкурсантов, участвуя в атмосферном празднике.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Фестиваль#Развлечения#Мероприятия#Воздушный змей
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