Фестиваль воздушных змеев проведут в Новосибирске 11 октября

В этом году фестиваль обещает быть особенно захватывающим. Гостей ждут соревнования по запуску воздушных змеев, творческие мастер-классы, концертная программа и различные конкурсы. В фестивале примут участие некоммерческие организации, общественные деятели, молодежь и школьники. Это отличная возможность для семей провести время на свежем воздухе, открыть для себя что-то новое и поучаствовать в увлекательных мероприятиях.