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Posted 11 октября, 06:22

Published 11 октября, 06:22

Modified 11 октября, 06:24

Updated 11 октября, 06:24

Мошенничество с кухнями

Мебельная мошенница обманула клиентов на полмиллиона — как не попасться на это же

11 октября 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney
Мошенничество с кухнями

Мебельную мошенницу из Новосибирска осужиди за обман на полмиллиона рублей

Мошенница из Новосибирска обманула клиентов на 400 тысяч рублей, пообещав изготовить мебель, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В Кировском районном суде Новосибирска вынесли приговор местной жительнице, обвиненной в мошенничестве при изготовлении мебели. 43-летняя женщина была признана виновной в 12 эпизодах мошенничества. В ходе суда было установлено, что в период с 2021 по 2022 год она обманывала жителей города, заключая с ними договоры на изготовление кухонных гарнитуров.

Женщина принимала предоплату за свою работу, но не исполняла своих обязательств: мебель не изготавливала и не доставляла заказчикам в оговоренные сроки. В результате ее действий пострадали 12 человек, а сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Исковые требования потерпевших были удовлетворены, и женщину обязали возместить причиненный ущерб.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Прокуратура#Мебель#Ущерб
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