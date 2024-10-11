Мебельная мошенница обманула клиентов на полмиллиона — как не попасться на это же

В Кировском районном суде Новосибирска вынесли приговор местной жительнице, обвиненной в мошенничестве при изготовлении мебели. 43-летняя женщина была признана виновной в 12 эпизодах мошенничества. В ходе суда было установлено, что в период с 2021 по 2022 год она обманывала жителей города, заключая с ними договоры на изготовление кухонных гарнитуров.