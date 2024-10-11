Мебельная мошенница обманула клиентов на полмиллиона — как не попасться на это же

Posted 11 октября, 06:22
Published 11 октября, 06:22
Modified 11 октября, 06:24
Updated 11 октября, 06:24
В Кировском районном суде Новосибирска вынесли приговор местной жительнице, обвиненной в мошенничестве при изготовлении мебели. 43-летняя женщина была признана виновной в 12 эпизодах мошенничества. В ходе суда было установлено, что в период с 2021 по 2022 год она обманывала жителей города, заключая с ними договоры на изготовление кухонных гарнитуров.
Женщина принимала предоплату за свою работу, но не исполняла своих обязательств: мебель не изготавливала и не доставляла заказчикам в оговоренные сроки. В результате ее действий пострадали 12 человек, а сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.
Суд назначил подсудимой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Исковые требования потерпевших были удовлетворены, и женщину обязали возместить причиненный ущерб.