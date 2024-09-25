Советник экс-губернатора Новосибирской области не признает вину в мошенничестве

Posted 25 сентября, 03:42
Published 25 сентября, 03:42
Modified 25 сентября, 03:44
Updated 25 сентября, 03:44
Разбираться в деле Михаила Обласова снова начали в Центральном суде. Ранее он был советником бывшего главы региона Виктора Городецкого. Арест обвиняемого проведен на территории столицы еще два года назад: предполагалось, что он намеревался отправиться за пределы РФ.
Обласова обвинили в мошенничестве. Предполагается, что он в 2010-х годах вместе с еще одним заинтересованным лицом получил участок земли в Мочище, где позже была создана СНТ «Сказочная поляна». Участки через некоторое время незаконно передали компании «Энергомонтаж».
По данным следствия, этими действиями муниципалитет понес значительный ущерб в размере 383 млн рублей. В итоге экс-советник главы региона оказался на скамье подсудимых. Свою вину в преступлении он отрицает. По его словам, он был всего лишь инвестором, перемещая стрелки на своего партнера Николая Вдова, которого в прошлом году осудили на три года условно.