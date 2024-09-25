Советник экс-губернатора Новосибирской области не признает вину в мошенничестве

По данным следствия, этими действиями муниципалитет понес значительный ущерб в размере 383 млн рублей. В итоге экс-советник главы региона оказался на скамье подсудимых. Свою вину в преступлении он отрицает. По его словам, он был всего лишь инвестором, перемещая стрелки на своего партнера Николая Вдова, которого в прошлом году осудили на три года условно.