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Posted 25 сентября, 03:42

Published 25 сентября, 03:42

Modified 25 сентября, 03:44

Updated 25 сентября, 03:44

Судебное разбирательство продолжается

Советник экс-губернатора Новосибирской области не признает вину в мошенничестве

25 сентября 2024, 03:42
Фото: 1MI
Судебное разбирательство продолжается
В деле арестованного бывшего советника главы региона решили поставить точку, сообщает судебный департамент.

Разбираться в деле Михаила Обласова снова начали в Центральном суде. Ранее он был советником бывшего главы региона Виктора Городецкого. Арест обвиняемого проведен на территории столицы еще два года назад: предполагалось, что он намеревался отправиться за пределы РФ.

Обласова обвинили в мошенничестве. Предполагается, что он в 2010-х годах вместе с еще одним заинтересованным лицом получил участок земли в Мочище, где позже была создана СНТ «Сказочная поляна». Участки через некоторое время незаконно передали компании «Энергомонтаж».

По данным следствия, этими действиями муниципалитет понес значительный ущерб в размере 383 млн рублей. В итоге экс-советник главы региона оказался на скамье подсудимых. Свою вину в преступлении он отрицает. По его словам, он был всего лишь инвестором, перемещая стрелки на своего партнера Николая Вдова, которого в прошлом году осудили на три года условно.

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