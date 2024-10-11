Осенью важно съедать по 50 гр клюквы ежедневно — причины и последствия

Posted 11 октября, 12:18
Published 11 октября, 12:18
Modified 11 октября, 12:20
Updated 11 октября, 12:20
Осенью и зимой увеличивается количество респираторных заболеваний. Причины могут быть разными, но минимизировать риск заболевания всегда можно. Для этого специалисты рекомендуют поддерживать организм витаминами и микроэлементами природного происхождения.
Нутрициолог Ольга Рассохина считает, что одно из самых полезных ягод является клюква. Если съедать ежедневно по 50 гр, то через короткий промежуток времени можно почувствовать эффект.
«Взрослому человеку необходимо именно такое количество ягод в день, чтобы полностью восполнить суточную норму витаминов С и К, калия и марганца», — цитирует нутрициолога телеканал «Саратов24».
Не стоит забывать, что эту ягоду лучше с осторожностью есть лицам с нестабильной работой ЖКТ. Тем же, у кого диагностирован диабет, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.