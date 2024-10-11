atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 12:18

Published 11 октября, 12:18

Modified 11 октября, 12:20

Updated 11 октября, 12:20

Клюкву необходимо есть каждый день

Осенью важно съедать по 50 гр клюквы ежедневно — причины и последствия

11 октября 2024, 12:18
Фото: 1MI
Клюкву необходимо есть каждый день

Жителям Новосибирска порекомендовали съедать по 50 гр клюквы каждый день

Осенью людям не хватает витаминов и микроэлементов, клюква поможет восполнить недостаток, считает нутрициолог Ольга Рассохина.

Осенью и зимой увеличивается количество респираторных заболеваний. Причины могут быть разными, но минимизировать риск заболевания всегда можно. Для этого специалисты рекомендуют поддерживать организм витаминами и микроэлементами природного происхождения.

Нутрициолог Ольга Рассохина считает, что одно из самых полезных ягод является клюква. Если съедать ежедневно по 50 гр, то через короткий промежуток времени можно почувствовать эффект.

«Взрослому человеку необходимо именно такое количество ягод в день, чтобы полностью восполнить суточную норму витаминов С и К, калия и марганца», — цитирует нутрициолога телеканал «Саратов24».

Не стоит забывать, что эту ягоду лучше с осторожностью есть лицам с нестабильной работой ЖКТ. Тем же, у кого диагностирован диабет, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Как выявить психическое расстройство у себя и близких — что важно знать
Узнать подробнее
Читайте также:
Мощный снегопад обрушится на Новосибирскую областьКонец бабьего лета — назван последний теплый день осениКак осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктов
#Екатерина Нимко#Общество#Осень#Здоровье#Клюква#Ягоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика