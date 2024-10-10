Как выявить психическое расстройство у себя и близких — что важно знать

Posted 9 октября, 21:02
Published 9 октября, 21:02
Modified 9 октября, 21:02
Updated 9 октября, 21:02
По данным ВОЗ, к 2019 году около 970 млн человек, или каждый восьмой на планете, имели психическое заболевание. Наибольшее количество диагнозов связано с тревожными и депрессивными расстройствами. В России, по оценкам экспертов, сейчас около 4 млн человек страдают от различных психических расстройств.
Особенно заметен рост случаев после пандемии COVID-19, которая привела к увеличению на 25% числа людей с психическими заболеваниями в мире. В России также рост обращений к специалистам заметили с 2022 года.
Для диагностики психических расстройств специалисты руководствуются Международной классификацией болезней (МКБ). В этой классификации перечислены разные типы заболеваний, включая психические. Однако важно понимать, что признаки таких расстройств могут сильно варьироваться у разных людей и зависят от личного опыта, характера и условий жизни, поясняет новосибирский психолог Софья Головко.
«Если бы у всех признаки были одинаковые, расстройства было бы просто определять. Но очень часто это все индивидуально. Сейчас расстройства, если по-простому, разделяют на пограничное (ПРЛ), обсессивно-компульсивное (ОКРЛ), шизоидное и шизотипическое и т. д. Для их диагностики часто используется так называемая триада Ганнушкина-Кербикова. В ней выделяют тотальность, стабильность, социальную дезадаптацию», — говорит специалист.
Тотальность — патологические черты личности проявляются во всех аспектах жизни. Например, человек с параноидным расстройством видит подвох в каждом событии или взаимодействии, будь то общение с супругом или покупка продуктов в магазине.
Стабильность — эти черты постоянны, они не зависят от ситуации или времени. Человек с параноидным расстройством всегда испытывает недоверие, даже в самых банальных обстоятельствах.
Социальная дезадаптация — такие люди плохо приспосабливаются к социальным условиям, им сложно наладить отношения с окружающими. Они могут чувствовать себя изолированными в коллективе или избегать общения.
По словам эксперта, если эти три признака сопряжены, то с большей вероятностью у человека может быть личностное расстройство.
Стресс — это нормальная реакция на трудные обстоятельства, и чаще всего он временный. Опасностью для человека может стать хронический стресс, когда уже может понадобиться помощь специалиста.
«Стресс как правило временный. Человек нервничает, у него даже могут быть нервные срывы. Если человек осознает, что это просто срыв — это хорошо. Потому что стресс — это нормально, — поясняет Софья Головко. — Но когда этот стресс длительный, перерастает в хронический, то это уже может вызвать обострение. То есть личность может иметь склонность к определенному поведению, и с хроническим стрессом это поведение становится ярко выраженным, перерастает в патологию».
Признаком того, что ситуация выходит за рамки стресса, может стать стабильность симптомов, таких как постоянная тревога, недоверие к окружающим или бредовые идеи.
Психические расстройства нередко обусловлены генетикой. Однако также большое значение имеет среда, в которой человек рос. Исследования показывают, что потеря близкого родственника до 18 лет значительно увеличивает риск развития психических расстройств в будущем.
Дети, подвергавшиеся насилию или психологической травле, могут вырасти с патологическими конструкциями восприятия семьи, сексуальности и отношений с людьми.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это еще один фактор, влияющий на формирование личностных расстройств. Также выделяют мало кому известное комплексное ПТСР (КПТСР).
«Это случаи, когда человек с детства подвергался насилию. Тогда он вырастает с определенным конструктом сексуальности, семьи. И, конечно, если человек с этим жил, если он не видел нормально семьи, то с большей вероятностью у него будет психическое расстройство», — говорит специалист.
Если такие ситуации продолжаются во взрослой жизни, это может привести к полной дезадаптации и усилению личностных расстройств.
Часто на ухудшение психического состояния может повлиять погода — на организм влияют резкие перепады температуры, авитаминоз. Особенно это характерно для жителей Сибири.
«На людей, даже закаленных сибиряков, сезонность очень влияет. Потому что нам все-таки удобна теплая погода, ее любит большинство. С наступлением ковида многие перешли на удаленную работу и стали меньше получать солнечного света, что также влияет на депрессивные состояние, также становится меньше физической активности», — констатирует психолог.
Одним из главных барьеров на пути к лечению психических расстройств является стигма. В обществе до сих пор распространено мнение, что к психиатру обращаются только люди с крайне тяжелыми состояниями, такими как шизофрения или хронический алкоголизм. Это наследие советского времени, когда психиатрические записи могли влиять на карьеру и социальное положение человека.
«Из-за этого у нас все еще сохраняется стигма. У нас до сих пор нет психологической помощи в страховках, только-только начали развиваться сервисы онлайн-помощи, которые редкие компании стали включать в пакет для работников. Пока что визит к психологу у нас не находится в норме», — считает Головко.
Для правильной диагностики психических расстройств необходимо учитывать множество факторов: генетику, воспитание, социальные условия и уровень стресса. Чем раньше человек обратится за помощью, тем больше шансов на улучшение качества жизни и предотвращение ухудшения психического состояния.