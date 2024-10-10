Как выявить психическое расстройство у себя и близких — что важно знать

По данным ВОЗ, к 2019 году около 970 млн человек, или каждый восьмой на планете, имели психическое заболевание. Наибольшее количество диагнозов связано с тревожными и депрессивными расстройствами. В России, по оценкам экспертов, сейчас около 4 млн человек страдают от различных психических расстройств.