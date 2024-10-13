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Posted 13 октября, 04:35

Published 13 октября, 04:35

Modified 13 октября, 04:37

Updated 13 октября, 04:37

Аналитики выяснили, как туристы из Новосибирска выбирают платформу для подбора отелей

Аналитики выяснили, как туристы из Новосибирска выбирают платформу для подбора отелей

13 октября 2024, 04:35
Фото: 2ГИС
«Авито Путешествия» представили новый безопасный сервис для бронирования гостиниц и провели опрос, чтобы выяснить, какие критерии важны туристам при выборе жилья онлайн.

Согласно результатам опроса, наибольшее значение пользователи придают безопасности 24%. На втором месте по важности — разнообразие предложений, что отметили 20% респондентов.

Также 13% опрошенных подчеркнули значимость системы скидок и бонусов, а 11% отметили необходимость возможности бронирования дополнительных услуг (например, трансферов и экскурсий) в одном приложении. 8% участников опроса выделили наличие мобильного приложения и удобный интерфейс.

«С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране, сейчас бронь доступна более чем в 13 000 отелей по всей России. В то же время ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на Авито Путешествиях организован так же надежно, как и через отели», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Кроме того, согласно опросу, 44% респондентов полагаются на рекомендации друзей и знакомых, 27% ориентируются на отзывы в интернете, а 21% доверяют позитивному опыту использования других сервисов той же компании.

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