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Posted 14 октября, 06:56

Published 14 октября, 06:56

Modified 14 октября, 06:58

Updated 14 октября, 06:58

Генерал Валерий Косухин

Будут ли отправлять срочников на СВО — ответ генерал-майора

14 октября 2024, 06:56
Фото: Om1 Ноосибирск
Генерал Валерий Косухин

Генерал-майор из Новосибирска высказался об отправке срочников на СВО

Генерал-майор Валерий Косухин, возглавляющий Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева, поделился своим мнением о необходимости призыва срочников в специальную военную операцию.

Он отметил, что основная задача срочников должна быть связана со вспомогательными функциями, такими как обеспечение логистики и ремонт техники, а не участие в боевых действиях на передовой, рассказал Косухин в интервью Om1 Ноосибирск.

Генерал-майор подчеркнул, что современные спецоперации требуют не только физической, но и интеллектуальной подготовки бойцов. Он отметил важность новых технологий, таких как беспилотники и высокоточное вооружение, и призвал к повышению уровня подготовки солдат.

Генерал также акцентировал внимание на моральном духе военнослужащих, отметив, что понимание своей миссии является залогом стойкости армии. Он выразил уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты, хотя для этого потребуется время и усилия.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Спецоперация#СВО#Срочники#Беспилотники#Военнослужащие
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