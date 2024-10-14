Будут ли отправлять срочников на СВО — ответ генерал-майора

Posted 14 октября, 06:56
Published 14 октября, 06:56
Modified 14 октября, 06:58
Updated 14 октября, 06:58
Он отметил, что основная задача срочников должна быть связана со вспомогательными функциями, такими как обеспечение логистики и ремонт техники, а не участие в боевых действиях на передовой, рассказал Косухин в интервью Om1 Ноосибирск.
Генерал-майор подчеркнул, что современные спецоперации требуют не только физической, но и интеллектуальной подготовки бойцов. Он отметил важность новых технологий, таких как беспилотники и высокоточное вооружение, и призвал к повышению уровня подготовки солдат.
Генерал также акцентировал внимание на моральном духе военнослужащих, отметив, что понимание своей миссии является залогом стойкости армии. Он выразил уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты, хотя для этого потребуется время и усилия.