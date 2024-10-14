atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 09:25

Published 14 октября, 09:25

Modified 14 октября, 09:27

Updated 14 октября, 09:27

Материнский капитал проиндексируют

Материнский капитал увеличат — сколько будут платить россиянкам за детей

14 октября 2024, 09:25
Фото: 1MI
Материнский капитал проиндексируют

Родителям из Новосибирска сообщили, каким будет маткапитал после индексации

В следующем году продолжится работа по стимуляции рождаемости в стране, по этой причине будет увеличен размер выплат, сообщает профильное министерство.

Родители и законные опекуны малышей и в Новосибирске, и по всей России начнут получать больше. Семейный (материнский) капитал будет проиндексирован в 2025 году, об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Напомним, что практика выплат денег за рождение детей весьма популярна. Средства можно потратить на определенные цели: строительство или покупка жилья, обучение детей, формирование пенсии родителей или же перечисление денег семье, если жизненные обстоятельства требуют этого.

Из Новосибирска в Заполярье: отпуск с видом на полуостров Рыбачий
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Новосибирска делит с бывшем мужем детей, яхту и миллионы в АвстралииОстатки маткапитала начали выплачивать в Новосибирской областиЕжемесячные выплаты на ребенка — как и кто может получить 16 тысяч
#Екатерина Нимко#Общество#Дети#Выплаты#Индексация#Деньги#Маткапитал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика