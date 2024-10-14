Материнский капитал увеличат — сколько будут платить россиянкам за детей

Posted 14 октября, 09:25
Published 14 октября, 09:25
Modified 14 октября, 09:27
Updated 14 октября, 09:27
Родители и законные опекуны малышей и в Новосибирске, и по всей России начнут получать больше. Семейный (материнский) капитал будет проиндексирован в 2025 году, об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Напомним, что практика выплат денег за рождение детей весьма популярна. Средства можно потратить на определенные цели: строительство или покупка жилья, обучение детей, формирование пенсии родителей или же перечисление денег семье, если жизненные обстоятельства требуют этого.