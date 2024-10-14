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Posted 14 октября, 07:55

Published 14 октября, 07:55

Modified 14 октября, 07:57

Updated 14 октября, 07:57

Берега полуострова омывает Баренцево море

Из Новосибирска в Заполярье: отпуск с видом на полуостров Рыбачий

14 октября 2024, 07:55
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Берега полуострова омывает Баренцево море
Невероятную красоту осенней тундры и сурового Баренцева моря запечатлел корреспондент Atas.Info.

На предложение отправиться осенью в отпуск за Полярный круг многие сибиряки покрутят пальцем у виска. Нам тут и так хватает зимы по полгода, так еще и в отпуск стремиться не к солнцу и пляжу, а куда-то в мрак и холод. Но справедливости ради, не так уж в Мурманской области и холодно, зато на берегу Баренцева моря дают такие виды, которые ни на одном теплом побережье не увидеть.

Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.
Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.
Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.
Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.
Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.
Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.
Столица Заполярья, Мурманск, показался достаточно интересным городом. Хотя сами мурманчане часто называют его серым и невыразительным.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Путь в красоту начинается в Мурманске. К нему можно неоднократно применить эпитет «самый»: самый большой из всех городов в мире за Полярным кругом, самый последний город, основанный в Российской империи, самый крупный незамерзающий арктический порт России. Центр напоминает Питер, кварталы 70-80 годов постройки навевают депрессию, которой не дают развиться десятки огромных красочных муралов, украшающих стены домов.

В нескольких километрах от КПП, по пути на полуострова, на реке Титовка есть несколько водопадов. В сети можно найти много восторженных отзывов, но по мнению автора этих строк, водопадами просто большие пороги назвать сложно.В нескольких километрах от КПП, по пути на полуострова, на реке Титовка есть несколько водопадов. В сети можно найти много восторженных отзывов, но по мнению автора этих строк, водопадами просто большие пороги назвать сложно.
В нескольких километрах от КПП, по пути на полуострова, на реке Титовка есть несколько водопадов. В сети можно найти много восторженных отзывов, но по мнению автора этих строк, водопадами просто большие пороги назвать сложно.В нескольких километрах от КПП, по пути на полуострова, на реке Титовка есть несколько водопадов. В сети можно найти много восторженных отзывов, но по мнению автора этих строк, водопадами просто большие пороги назвать сложно.
В нескольких километрах от КПП, по пути на полуострова, на реке Титовка есть несколько водопадов. В сети можно найти много восторженных отзывов, но по мнению автора этих строк, водопадами просто большие пороги назвать сложно.В нескольких километрах от КПП, по пути на полуострова, на реке Титовка есть несколько водопадов. В сети можно найти много восторженных отзывов, но по мнению автора этих строк, водопадами просто большие пороги назвать сложно.
В нескольких километрах от КПП, по пути на полуострова, на реке Титовка есть несколько водопадов. В сети можно найти много восторженных отзывов, но по мнению автора этих строк, водопадами просто большие пороги назвать сложно.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

От Мурманска до КПП «Титовка», где пограничники проверяют документы, немногим более 100 километров по отличной дороге. Вдоль трассы часто встречаются братские могилы и военные монументы — напоминание, что в годы Великой Отечественной здесь шли ожесточенные сражения. После Титовки, где начинается грунтовка на полуостров Средний и далее на Рыбачий, нужно иметь полноприводную машину с повышенным клиренсом. Иначе далеко не уехать.

Наша компания использовала несколько Renault Duster, взятые в прокат в Мурманске. Автомобили показали себя с лучшей стороны, однако стоимость их аренды именно для поездки на Рыбачий серьезно отличается от городского тарифа -15 тысяч рублей в сутки. Что, в целом, не удивительно, учитывая, какой нагрузке подвергается ходовая часть.

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На полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войныНа полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войны
На полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войныНа полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войны
На полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войныНа полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войны
На полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войныНа полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войны
На полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войныНа полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войны
На полуострове до сих пор находят снаряды и другие артефакты времен Второй мировой войны. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Много десятилетий Рыбачий, который часто называют краем Земли, или Севером Севера, был закрытой территорией, на которой находились только военные. Сейчас присутствие армии значительно сократилось, о временах холодной войны напоминают руины военных городков, десятки дзотов вдоль береговой линии и брошенные стационарные батареи крупнокалиберных орудий, чьи стволы смотрят в сторону Норвегии.

На эту величественную красоту можно смотреть бесконечно.На эту величественную красоту можно смотреть бесконечно.
На эту величественную красоту можно смотреть бесконечно.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Несмотря на свое расположение, Рыбацкий считается самым теплым местом Мурманской области. Нордкапское течение не дает замерзать морю, которое круглогодично плещет в скалистый берег. Вопреки устоявшемуся мнению, сейчас Рыбачий не входит в погранзону, однако его территория включена в состав особо охраняемой природной зоны. Для поездки сюда гражданам России необходимо в онлайн-режиме оформить пропуск на специальном сайте. Людям без российского гражданства потребуется дополнительное согласование в ФСБ.

Осень в Заполярье — настоящий рай для любителей грибов и ягод.Осень в Заполярье — настоящий рай для любителей грибов и ягод.
Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.
Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.
Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.
Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.Осень в Заполярье - настоящий рай для любителей грибов и ягод.
Осень в Заполярье — настоящий рай для любителей грибов и ягод.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Осенью северная природа открывается во всей своей красоте. Тундра переливается разными цветами, серые скалы эффектно смотрятся на фоне пронзительно-голубого неба. Голубику и бруснику можно собирать горстями, а грибами, подосиновиками, подберезовиками и белыми, тундра покрыта, словно ковром. Так как деревьев нет, грибы — самое высокое, что растет над ковром мхов и ягод.

Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.
Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.
Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.
Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.
Дорогие глэмпинги соседствуют с руинами военных частей.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

На полуострове нет магазинов, заправок, кафе и прочих прелестей цивилизации. Приезжающие сюда туристы в основном ночуют в палатках. В последние годы было построено несколько турбаз и глэмпингов, но цены за размещение в них просто астрономические, при этом, как рассказывают местные жители, забронировать их практически невозможно — все обычно расписано на месяцы вперед.

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Как рассказывали коренные мурманчане, такую картину невооруженным глазом они видели три раза в жизни, причем два из них - в Норвегии.Как рассказывали коренные мурманчане, такую картину невооруженным глазом они видели три раза в жизни, причем два из них - в Норвегии.
Как рассказывали коренные мурманчане, такую картину невооруженным глазом они видели три раза в жизни, причем два из них - в Норвегии.Как рассказывали коренные мурманчане, такую картину невооруженным глазом они видели три раза в жизни, причем два из них - в Норвегии.
Как рассказывали коренные мурманчане, такую картину невооруженным глазом они видели три раза в жизни, причем два из них — в Норвегии.Как рассказывали коренные мурманчане, такую картину невооруженным глазом они видели три раза в жизни, причем два из них — в Норвегии.
Как рассказывали коренные мурманчане, такую картину невооруженным глазом они видели три раза в жизни, причем два из них - в Норвегии.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Еще один большой резон поездки осенью — в это время над Баренцевым морем наиболее велика вероятность увидеть полярное сияние. мы наблюдали его неоднократно, но есть один нюанс. В большинстве случаев при наблюдении невооруженным взглядом это явление выглядит совсем не так, как на фотографиях. Оно выглядит, как бледно-серые и светлые полосы, блуждающие по небу. А вот через оптику камеры телефона или фотоаппарата зрелище становится фееричным.

На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.
На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.
На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.
На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.
На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.
На путешествие по полуострову Рыбачий лучше заложить несколько дней.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Несмотря на относительную труднодоступность, Рыбачий не производит впечатления абсолютно безлюдной земли. Сюда ездят многие мурманчане на рыбалку, турфирмы предлагают сафари на джипах или квадроциклах, едут и самостоятельные туристы. Но полуостров огромный, места хватит всем. Главное — не передвигаться на машинах непосредственно по самой тундре. Покрытие из мха и карликовых растений, поврежденное колесами, будет восстанавливаться несколько десятилетий.

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