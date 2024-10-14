Из Новосибирска в Заполярье: отпуск с видом на полуостров Рыбачий

Posted 14 октября, 07:55
Published 14 октября, 07:55
Modified 14 октября, 07:57
Updated 14 октября, 07:57
На предложение отправиться осенью в отпуск за Полярный круг многие сибиряки покрутят пальцем у виска. Нам тут и так хватает зимы по полгода, так еще и в отпуск стремиться не к солнцу и пляжу, а куда-то в мрак и холод. Но справедливости ради, не так уж в Мурманской области и холодно, зато на берегу Баренцева моря дают такие виды, которые ни на одном теплом побережье не увидеть.
Путь в красоту начинается в Мурманске. К нему можно неоднократно применить эпитет «самый»: самый большой из всех городов в мире за Полярным кругом, самый последний город, основанный в Российской империи, самый крупный незамерзающий арктический порт России. Центр напоминает Питер, кварталы 70-80 годов постройки навевают депрессию, которой не дают развиться десятки огромных красочных муралов, украшающих стены домов.
От Мурманска до КПП «Титовка», где пограничники проверяют документы, немногим более 100 километров по отличной дороге. Вдоль трассы часто встречаются братские могилы и военные монументы — напоминание, что в годы Великой Отечественной здесь шли ожесточенные сражения. После Титовки, где начинается грунтовка на полуостров Средний и далее на Рыбачий, нужно иметь полноприводную машину с повышенным клиренсом. Иначе далеко не уехать.
Наша компания использовала несколько Renault Duster, взятые в прокат в Мурманске. Автомобили показали себя с лучшей стороны, однако стоимость их аренды именно для поездки на Рыбачий серьезно отличается от городского тарифа -15 тысяч рублей в сутки. Что, в целом, не удивительно, учитывая, какой нагрузке подвергается ходовая часть.
Много десятилетий Рыбачий, который часто называют краем Земли, или Севером Севера, был закрытой территорией, на которой находились только военные. Сейчас присутствие армии значительно сократилось, о временах холодной войны напоминают руины военных городков, десятки дзотов вдоль береговой линии и брошенные стационарные батареи крупнокалиберных орудий, чьи стволы смотрят в сторону Норвегии.
Несмотря на свое расположение, Рыбацкий считается самым теплым местом Мурманской области. Нордкапское течение не дает замерзать морю, которое круглогодично плещет в скалистый берег. Вопреки устоявшемуся мнению, сейчас Рыбачий не входит в погранзону, однако его территория включена в состав особо охраняемой природной зоны. Для поездки сюда гражданам России необходимо в онлайн-режиме оформить пропуск на специальном сайте. Людям без российского гражданства потребуется дополнительное согласование в ФСБ.
Осенью северная природа открывается во всей своей красоте. Тундра переливается разными цветами, серые скалы эффектно смотрятся на фоне пронзительно-голубого неба. Голубику и бруснику можно собирать горстями, а грибами, подосиновиками, подберезовиками и белыми, тундра покрыта, словно ковром. Так как деревьев нет, грибы — самое высокое, что растет над ковром мхов и ягод.
На полуострове нет магазинов, заправок, кафе и прочих прелестей цивилизации. Приезжающие сюда туристы в основном ночуют в палатках. В последние годы было построено несколько турбаз и глэмпингов, но цены за размещение в них просто астрономические, при этом, как рассказывают местные жители, забронировать их практически невозможно — все обычно расписано на месяцы вперед.
Еще один большой резон поездки осенью — в это время над Баренцевым морем наиболее велика вероятность увидеть полярное сияние. мы наблюдали его неоднократно, но есть один нюанс. В большинстве случаев при наблюдении невооруженным взглядом это явление выглядит совсем не так, как на фотографиях. Оно выглядит, как бледно-серые и светлые полосы, блуждающие по небу. А вот через оптику камеры телефона или фотоаппарата зрелище становится фееричным.
Несмотря на относительную труднодоступность, Рыбачий не производит впечатления абсолютно безлюдной земли. Сюда ездят многие мурманчане на рыбалку, турфирмы предлагают сафари на джипах или квадроциклах, едут и самостоятельные туристы. Но полуостров огромный, места хватит всем. Главное — не передвигаться на машинах непосредственно по самой тундре. Покрытие из мха и карликовых растений, поврежденное колесами, будет восстанавливаться несколько десятилетий.