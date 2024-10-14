Из Новосибирска в Заполярье: отпуск с видом на полуостров Рыбачий

На предложение отправиться осенью в отпуск за Полярный круг многие сибиряки покрутят пальцем у виска. Нам тут и так хватает зимы по полгода, так еще и в отпуск стремиться не к солнцу и пляжу, а куда-то в мрак и холод. Но справедливости ради, не так уж в Мурманской области и холодно, зато на берегу Баренцева моря дают такие виды, которые ни на одном теплом побережье не увидеть.