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Posted 15 октября, 08:24

Published 15 октября, 08:24

Modified 15 октября, 08:26

Updated 15 октября, 08:26

Иван Довгаль

Новым замминистра спорта Новосибирской области стал мастер по стрельбе

15 октября 2024, 08:24
Фото: Минспорта Новосибирской области
Иван Довгаль
Мастер спорта по стендовой стрельбе Иван Довгаль получил новую должность — заместителя министра физической культуры и спорта Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Иван Довгаль, родившийся 21 марта 1989 года, может похвастаться внушительным спортивным опытом. В период с 2004 по 2010 годы он был членом сборной России по стендовой стрельбе и дважды становился серебряным призером первенства Европы.

Завершив спортивную карьеру, Довгаль переключился на управленческую деятельность в области спорта. В течение восьми лет он возглавлял областную спортивную школу олимпийского резерва по стрелковым дисциплинам. С 2011 по 2024 годы занимал ключевые посты в федерации стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области, начиная с должности исполнительного директора и позднее став президентом федерации.

Его назначение на пост заместителя министра спорта связывают с многолетним опытом в спортивной отрасли, а также с его достижениями как в спортивной карьере, так и в организации спортивных проектов в регионе.

Недавно в Новосибирской области был также назначен новый министр строительства. Этот пост занял 42-летний Дмитрий Богомолов, который ранее уже работал в правительственных структурах. Его кандидатуру поддержали депутаты областного парламента.

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#Алина Гурицкая#Политика#Спорт#Новосибирская область#Правительство#Стрельба#Физическая культура
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