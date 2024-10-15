Новым замминистра спорта Новосибирской области стал мастер по стрельбе

Posted 15 октября, 08:24
Published 15 октября, 08:24
Modified 15 октября, 08:26
Updated 15 октября, 08:26
Иван Довгаль, родившийся 21 марта 1989 года, может похвастаться внушительным спортивным опытом. В период с 2004 по 2010 годы он был членом сборной России по стендовой стрельбе и дважды становился серебряным призером первенства Европы.
Завершив спортивную карьеру, Довгаль переключился на управленческую деятельность в области спорта. В течение восьми лет он возглавлял областную спортивную школу олимпийского резерва по стрелковым дисциплинам. С 2011 по 2024 годы занимал ключевые посты в федерации стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области, начиная с должности исполнительного директора и позднее став президентом федерации.
Его назначение на пост заместителя министра спорта связывают с многолетним опытом в спортивной отрасли, а также с его достижениями как в спортивной карьере, так и в организации спортивных проектов в регионе.
Недавно в Новосибирской области был также назначен новый министр строительства. Этот пост занял 42-летний Дмитрий Богомолов, который ранее уже работал в правительственных структурах. Его кандидатуру поддержали депутаты областного парламента.