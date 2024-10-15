Основу продовольственной безопасности рассмотрят на Агрофоруме Новосибирской области

Деловая программа VII Агропродовольственного форума выстроена в более чем 25 деловых мероприятиях, которые отражают основную цель: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности». Особое внимание будет направлено на реализацию практических решений в информационных системах, применения беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в аграрной сфере.