Основу продовольственной безопасности рассмотрят на Агрофоруме Новосибирской области

Posted 15 октября, 08:34
Published 15 октября, 08:34
Modified 15 октября, 08:36
Updated 15 октября, 08:36
На мероприятии будут подведены итоги текущего аграрного сезона и определены планы на следующий сельскохозяйственный год. Главная тема — «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности».
«С каждым годом мы наблюдаем рост популярности данного мероприятия, так как здесь созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК, для формирования стратегических инициатив в области государственной политики по поддержке сельского хозяйства, выработки механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Деловая программа VII Агропродовольственного форума выстроена в более чем 25 деловых мероприятиях, которые отражают основную цель: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности». Особое внимание будет направлено на реализацию практических решений в информационных системах, применения беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в аграрной сфере.
Содержание предстоящего Агрофорума отражает комплексные научно-практические решения для функционирования АПК с учетом вызовов текущего агросезона: негативное влияние природно-климатических изменений, дальнейшее совершенствование агроприемов для ресурсосбережения и получения качественного урожая, формирование достаточной кормовой базы за счет гибкости севооборотов, получение конкурентоспособной продукции и построение цепей сбыта.
Форум объединит представителей органов власти, российских производителей, поставщиков техники, материалов и оборудования для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, управленцев и специалистов предприятий АПК, фермерских хозяйств Сибири и Дальнего Востока, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, ведущих экспертов и ученых.