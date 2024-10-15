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Posted 15 октября, 08:34

Published 15 октября, 08:34

Modified 15 октября, 08:36

Updated 15 октября, 08:36

Агрофрум в 2023 году

Основу продовольственной безопасности рассмотрят на Агрофоруме Новосибирской области

15 октября 2024, 08:34
Фото: agroprofi.nso.ru
Агрофрум в 2023 году
В Новосибирской области идет подготовка к крупнейшему в России VII Агропродовольственному форуму, который пройдет с 6 по 8 ноября 2024 года при поддержке Правительства региона.

На мероприятии будут подведены итоги текущего аграрного сезона и определены планы на следующий сельскохозяйственный год. Главная тема — «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности».

«С каждым годом мы наблюдаем рост популярности данного мероприятия, так как здесь созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК, для формирования стратегических инициатив в области государственной политики по поддержке сельского хозяйства, выработки механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Деловая программа VII Агропродовольственного форума выстроена в более чем 25 деловых мероприятиях, которые отражают основную цель: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности». Особое внимание будет направлено на реализацию практических решений в информационных системах, применения беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в аграрной сфере.

Содержание предстоящего Агрофорума отражает комплексные научно-практические решения для функционирования АПК с учетом вызовов текущего агросезона: негативное влияние природно-климатических изменений, дальнейшее совершенствование агроприемов для ресурсосбережения и получения качественного урожая, формирование достаточной кормовой базы за счет гибкости севооборотов, получение конкурентоспособной продукции и построение цепей сбыта.

Форум объединит представителей органов власти, российских производителей, поставщиков техники, материалов и оборудования для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, управленцев и специалистов предприятий АПК, фермерских хозяйств Сибири и Дальнего Востока, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, ведущих экспертов и ученых.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Сельское хозяйство#АПК#Агропродовольственный форум#Аграрная сфера
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