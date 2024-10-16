День святого Дионисия Ареопагита 16 октября 2024 года: приметы и запреты

Posted 15 октября, 21:10
Published 15 октября, 21:10
Modified 15 октября, 21:10
Updated 15 октября, 21:10
В православной традиции Дионисий — первый епископ Афин, ученик апостола Павла и мученик, отдавший свою жизнь за веру в I веке. Его день отмечают не только как религиозный праздник, но и как день, насыщенный особыми народными приметами, традициями и запретами, связанными с наступлением зимы.
Дионисий родился и вырос в Афинах, где получил эллинское образование и стал членом суда — Ареопага, что дало ему прозвище Ареопагит. Его судьба изменилась после встречи с апостолом Павлом, чьи проповеди побудили Дионисия принять христианство. Впоследствии он сопровождал апостола в его миссионерских путешествиях и был рукоположен в епископы Афин.
В 95 году папа Климент отправил святого Дионисия проповедовать в Галлию (современная Франция), где его и двух его спутников — Рустика и Елевферия — казнили язычники за отказ отречься от веры. Дионисий стал известен благодаря своим сочинениям, названным «Ареопагитиками», которые внесли значительный вклад в развитие христианской философии.
В старину 16 октября связывали с приходом холодов и появлением осенних лихорадок — злых духов, которые приносили болезни. Чтобы защититься от них, люди носили осиновую кору и полено, а дома старались держать закрытыми окна и двери, чтобы не пустить в дом злые силы.
Считалось, что на Дениса нужно опасаться сглаза, особенно от людей с карими глазами. Для защиты использовали лук, чеснок и редьку. Люди верили, что эти растения обладают способностью отгонять нечисть и выедать злые слова.
На Руси приметы 16 октября помогали предсказать погоду на зиму. Например, если зайцы заедают заранее — зима будет суровой. Галки, собирающиеся в стаи и громко кричащие, предвещают ясную погоду.
Именинниками в этот день становятся Денис, Иван, Марфа, Павел и Петр.