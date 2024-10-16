День святого Дионисия Ареопагита 16 октября 2024 года: приметы и запреты

В православной традиции Дионисий — первый епископ Афин, ученик апостола Павла и мученик, отдавший свою жизнь за веру в I веке. Его день отмечают не только как религиозный праздник, но и как день, насыщенный особыми народными приметами, традициями и запретами, связанными с наступлением зимы.