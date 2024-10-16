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Posted 15 октября, 21:10

Published 15 октября, 21:10

Modified 15 октября, 21:10

Updated 15 октября, 21:10

Святой Дионисий Ареопагит

День святого Дионисия Ареопагита 16 октября 2024 года: приметы и запреты

15 октября 2024, 21:10
Фото: Икона
Святой Дионисий Ареопагит

О приметах в День святого Дионисия Ареопагита 16 октября рассказали новосибирцам

16 октября 2024 года православные христиане почтят память святого Дионисия Ареопагита. Этот день в народе известен как Денис Позимний.

В православной традиции Дионисий — первый епископ Афин, ученик апостола Павла и мученик, отдавший свою жизнь за веру в I веке. Его день отмечают не только как религиозный праздник, но и как день, насыщенный особыми народными приметами, традициями и запретами, связанными с наступлением зимы.

История святого Дионисия Ареопагита

Дионисий родился и вырос в Афинах, где получил эллинское образование и стал членом суда — Ареопага, что дало ему прозвище Ареопагит. Его судьба изменилась после встречи с апостолом Павлом, чьи проповеди побудили Дионисия принять христианство. Впоследствии он сопровождал апостола в его миссионерских путешествиях и был рукоположен в епископы Афин.

В 95 году папа Климент отправил святого Дионисия проповедовать в Галлию (современная Франция), где его и двух его спутников — Рустика и Елевферия — казнили язычники за отказ отречься от веры. Дионисий стал известен благодаря своим сочинениям, названным «Ареопагитиками», которые внесли значительный вклад в развитие христианской философии.

Фото: икона

Традиции дня Дениса Позимнего

В старину 16 октября связывали с приходом холодов и появлением осенних лихорадок — злых духов, которые приносили болезни. Чтобы защититься от них, люди носили осиновую кору и полено, а дома старались держать закрытыми окна и двери, чтобы не пустить в дом злые силы.

Считалось, что на Дениса нужно опасаться сглаза, особенно от людей с карими глазами. Для защиты использовали лук, чеснок и редьку. Люди верили, что эти растения обладают способностью отгонять нечисть и выедать злые слова.

Что нельзя делать 16 октября

  1. Не открывать окна. Согласно поверьям, через открытые окна могут проникнуть болезни и злые силы.
  2. Не говорить слово «нет». Если ослушаться, может возникнуть ссора, и наладить отношения будет сложно.
  3. Не смотреться в зеркало. Считалось, что это привлечет 40 бед.
  4. Не подбирать деньги на улице. Наши предки верили, что это приведет к финансовым проблемам.
  5. Не стричь волосы. Считалось, что можно укоротить свою жизнь.

Что можно делать 16 октября

  1. Помогать близким и делать добрые дела. Этот день считался временем, когда важно проявлять доброту и заботу.
  2. Избавляться от негативных мыслей. 16 октября — время очищения, как духовного, так и физического.
  3. Молиться святому Дионисию. Верующие обращаются к нему за помощью в воспитании детей и сохранении мира в семье.

Приметы на погоду

На Руси приметы 16 октября помогали предсказать погоду на зиму. Например, если зайцы заедают заранее — зима будет суровой. Галки, собирающиеся в стаи и громко кричащие, предвещают ясную погоду.

Именины 16 октября

Именинниками в этот день становятся Денис, Иван, Марфа, Павел и Петр.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Церковь#Россия#Праздник#Религия
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