Пассажир из Таджикистана пытался вывезти больше миллиона рублей из Новосибирска

Posted 16 октября, 04:54
Published 16 октября, 04:54
Modified 16 октября, 04:56
Updated 16 октября, 04:56
Пассажир выбрал «зеленый коридор», что означает, что он не имеет товаров или валюты, подлежащих декларированию. Однако таможенники обнаружили в его багаже наличные на сумму 1 миллион 101 тысяча рублей — это превышает разрешенные 10 тысяч долларов США. Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларировать такую сумму. В итоге его попытка уйти от контроля обернулась неприятностями.
Ключевую роль в этом задержании сыграл фокстерьер по кличке Бьерн, который вместе с кинологом проверял багаж пассажиров. Благодаря высокой подготовке Бьерна удалось выявить значительную сумму наличных, что стало сигналом для дальнейших действий.
Теперь на гражданина Таджикистана заведено дело об административном правонарушении по недекларированию наличных средств. Его деньги были изъяты, а решение о дальнейших действиях примет суд.