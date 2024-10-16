Пассажир из Таджикистана пытался вывезти больше миллиона рублей из Новосибирска

Пассажир выбрал «зеленый коридор», что означает, что он не имеет товаров или валюты, подлежащих декларированию. Однако таможенники обнаружили в его багаже наличные на сумму 1 миллион 101 тысяча рублей — это превышает разрешенные 10 тысяч долларов США. Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларировать такую сумму. В итоге его попытка уйти от контроля обернулась неприятностями.