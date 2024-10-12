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Posted 12 октября, 06:42

Published 12 октября, 06:42

Modified 12 октября, 06:44

Updated 12 октября, 06:44

Арест новосибирской экс-чиновницы

Экс-чиновница новосибирского Минэкономразвития арестована в Москве

12 октября 2024, 06:42
Фото: 1MI
Арест новосибирской экс-чиновницы
Суд по избранию меры пресечения состоялся еще в середине недели, но известно об этом стало только сейчас из-за масштабного сбоя сайтов судебного департамента.

Уголовное разбирательство по делу о деятельности новосибирского аквапарка продолжается. 9 октября на территории столицы была арестована Наталья Муханова. Ближайшие два месяца она проведет под домашним арестом. Ранее она трудилась на посту заместителя руководителя Минэкономразвития Новосибирской области.

Следственные органы полагают, что после банкротства предыдущего владельца аквапарка, объект поступил в распоряжение «нужных» людей. Все средства, получаемые от деятельности, направлялись в карманы участников преступной схемы. Общий ущерб от реализации преступной деятельности составляет около 200 млн рублей.

Ранее стало известно об аресте новосибирских бизнесменов, которые также могут быть причастны к преступлению.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Суд#Полиция
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