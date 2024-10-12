Экс-чиновница новосибирского Минэкономразвития арестована в Москве

Следственные органы полагают, что после банкротства предыдущего владельца аквапарка, объект поступил в распоряжение «нужных» людей. Все средства, получаемые от деятельности, направлялись в карманы участников преступной схемы. Общий ущерб от реализации преступной деятельности составляет около 200 млн рублей.



Ранее стало известно об аресте новосибирских бизнесменов, которые также могут быть причастны к преступлению.