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Posted 17 октября, 07:35

Published 17 октября, 07:35

Modified 17 октября, 07:37

Updated 17 октября, 07:37

Александр и Наталья

Боец СВО с позывным «Монолит» женился в Новосибирской области

17 октября 2024, 07:35
Фото: VK / Боевое братство Карасукского района
Александр и Наталья
26-летний Александр, известный под позывным «Монолит», во время короткого отпуска женился на своей избраннице Наталье, с которой познакомился полгода назад в Карасукском районе Новосибирской области. После трёхдневной свадьбы герой вернулся на службу в зону проведения СВО.

Александр с марта 2022 года участвует в СВО, и за проявленную храбрость был удостоен государственной медали «За отвагу» и знака отличия «Георгиевский крест» IV степени от главы ДНР. Молодого бойца всегда поддерживали его родители и земляки, особенно на праздники. Братство моряков и воспитанники детского объединения «Детская флотилия» регулярно записывали для него видеопоздравления.

История любви Александра и Натальи началась случайно: во время одного из отпусков Наталья вместе с матерью приехала в Карасук по делам. Молодые познакомились и начали переписку, которая вскоре переросла в крепкие чувства. Наталья, медик по профессии, даже задумывалась отправиться на Донбасс медсестрой, чтобы быть ближе к возлюбленному. Однако Александр убедил ее остаться, объяснив, что, несмотря на близость на фронте, они могли бы не увидеться из-за особенностей службы.

В сентябре 2024 года Александр приехал домой специально для того, чтобы сыграть свадьбу. В день торжества молодожены успели заехать в местное отделение общественной организации «Боевое братство». Ветераны поздравили их и вручили памятный подарок. Также Александр и Наталья посадили именную рябину на Аллее героев СВО у здания ДОСААФ, символизируя свое единство и связь с Родиной.

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