Боец СВО с позывным «Монолит» женился в Новосибирской области

История любви Александра и Натальи началась случайно: во время одного из отпусков Наталья вместе с матерью приехала в Карасук по делам. Молодые познакомились и начали переписку, которая вскоре переросла в крепкие чувства. Наталья, медик по профессии, даже задумывалась отправиться на Донбасс медсестрой, чтобы быть ближе к возлюбленному. Однако Александр убедил ее остаться, объяснив, что, несмотря на близость на фронте, они могли бы не увидеться из-за особенностей службы.