Дебош в номере и наркотики: умер экс-солист One Direction Лиам Пейн — подробности

Пейн был одной из ярчайших звезд One Direction, группы, которая ворвалась на музыкальный олимп после участия в британском шоу X Factor в 2010 году. Несмотря на огромную популярность и успех, его личная жизнь часто сопровождалась драмами. Лиам не раз говорил о своих проблемах с алкоголем и наркотиками, а также о борьбе с депрессией. В 2021 году он открыто признался, что его зависимости чуть не довели его до самоубийства во время мировых туров группы.