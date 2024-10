Дебош в номере и наркотики: умер экс-солист One Direction Лиам Пейн — подробности

One Direction стали настоящей сенсацией в музыкальной индустрии после участия в X Factor. Группа, заняв третье место в шоу, выпустила свой дебютный альбом Up All Night, который возглавил чарты по всему миру. Сингл What Makes You Beautiful стал гимном подростков и открыл двери к международной славе.