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Posted 17 октября, 04:57

Published 17 октября, 04:57

Modified 17 октября, 04:59

Updated 17 октября, 04:59

Лиаму Пейну был 31 год

Дебош в номере и наркотики: умер экс-солист One Direction Лиам Пейн — подробности

17 октября 2024, 04:57
Фото: pagesix.com
Лиаму Пейну был 31 год

В Аргентине умер бывший солист One Direction Лиам Пейн

Британская музыкальная сцена потеряла одного из своих талантливых представителей — 16 октября 2024 года в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, скончался Лиам Пейн, бывший вокалист всемирно известной поп-группы One Direction. Музыкант трагически погиб, упав с третьего этажа отеля в районе Палермо.

Инцидент в отеле

По сообщениям местных СМИ и полиции, трагедия произошла около 17:00. Полиция и скорая помощь были вызваны в отель CasaSur Palermo из-за сообщений о «неадекватном мужчине, который вел себя агрессивно и, возможно, находился под воздействием наркотиков и алкоголя». Свидетели инцидента рассказали, что Лиам громил мебель, кричал и вел себя неуправляемо в холле гостиницы, после чего потерял сознание и был отнесен обратно в свой номер.

Через некоторое время музыкант, предположительно, принял запрещенные вещества, после чего выпал с балкона третьего этажа. Согласно заявлению медицинской службы, Лиам Пейн получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Представители правоохранительных органов продолжают расследование причин его смерти, однако на данный момент не исключают версию о самоубийстве.

Последствия в отелеПоследствия в отеле
Последствия в отеле. Фото: TMZ

Личная жизнь музыканта

Пейн был одной из ярчайших звезд One Direction, группы, которая ворвалась на музыкальный олимп после участия в британском шоу X Factor в 2010 году. Несмотря на огромную популярность и успех, его личная жизнь часто сопровождалась драмами. Лиам не раз говорил о своих проблемах с алкоголем и наркотиками, а также о борьбе с депрессией. В 2021 году он открыто признался, что его зависимости чуть не довели его до самоубийства во время мировых туров группы.

На момент своей смерти Лиам недавно завершил курс реабилитации и не пил уже более полугода. Однако за несколько дней до трагедии его поведение снова стало тревожным, что подтверждают свидетели происшествия. Незадолго до смерти он опубликовал в соцсетях пост о том, как ждет возвращения домой, чтобы увидеть свою собаку, что сделало произошедшее еще более шокирующим для его поклонников.

В интернете певец пытался казаться жизнерадостнымВ интернете певец пытался казаться жизнерадостным
В интернете певец пытался казаться жизнерадостным. Фото: соцсети Лиама Пейна

Реакция общественности

Новость о смерти Лиама Пейна мгновенно облетела мир, вызвав волну скорби и поддержки от фанатов, коллег и друзей. У отеля в Буэнос-Айресе, где произошла трагедия, уже собрались поклонники музыканта, они приносят цветы и зажигают свечи в память о кумире.

Сообщения о трагедии вызвали волну поддержки и в социальных сетях. Многие коллеги по сцене выразили свои соболезнования. Гарри Стайлз, бывший коллега Лиама по One Direction, написал в своих соцсетях: «Слишком рано ушел, брат. Я потерял друга, с которым прошел через многие трудности, и мы всегда будем помнить твой талант и твою душу».

Путь к успеху: от X Factor до мировой славы

One Direction стали настоящей сенсацией в музыкальной индустрии после участия в X Factor. Группа, заняв третье место в шоу, выпустила свой дебютный альбом Up All Night, который возглавил чарты по всему миру. Сингл What Makes You Beautiful стал гимном подростков и открыл двери к международной славе.

One Direction раньшеOne Direction раньше
One Direction раньше. Фото: news.sky.com

Несмотря на распад группы в 2016 году, каждый из участников нашел себя в сольной карьере. Лиам Пейн выпустил несколько успешных альбомов и синглов, став востребованным артистом. Он сотрудничал с такими звездами, как Рита Ора, и продолжал радовать своих поклонников музыкальными экспериментами.

На момент смерти у Лиама Пейна остался 7-летний сын.

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#Алина Гурицкая#Культура#Алкоголь#Наркотики#Реабилитация#Трагедия#Депрессия#Самоубийство#Великобритания
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