Небо над Новосибирском затянуло дымкой — что случилось

Главной причиной возникновения данного явления считается загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортными выхлопами. Из-за отсутствия ветра воздух плохо перемешивается, не смещается. Над городом возникает подобная «шапка». Высокая концентрация выхлопных газов и влажность может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Чтобы не рисковать, некоторым людям рекомендуется надевать маски.