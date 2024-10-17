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Posted 17 октября, 09:45

Published 17 октября, 09:45

Modified 17 октября, 09:47

Updated 17 октября, 09:47

Небо над Новосибирском затянуло дымкой

Небо над Новосибирском затянуло дымкой — что случилось

17 октября 2024, 09:45
Фото: 1MI
Небо над Новосибирском затянуло дымкой

Эксперт объяснил причину возникновения дымки над Новосибирском

Опасна ли дымка, которая появилась над Новосибирском, рассказал эксперт.

Жителей Новосибирска испугала дымка, которая появилась над городом 17 октября. В социальных сетях появились самые неожиданные версии происходящего. Эксперт Евгений Книжник рассказал, что на самом деле произошло.

«Любая дымка в таких погодных условиях — это смог», — цитирует слова специалиста издание Om1 Новосибирск.

Главной причиной возникновения данного явления считается загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортными выхлопами. Из-за отсутствия ветра воздух плохо перемешивается, не смещается. Над городом возникает подобная «шапка». Высокая концентрация выхлопных газов и влажность может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Чтобы не рисковать, некоторым людям рекомендуется надевать маски.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Экология#Новосибирск
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