Небо над Новосибирском затянуло дымкой — что случилось

Posted 17 октября, 09:45
Published 17 октября, 09:45
Modified 17 октября, 09:47
Updated 17 октября, 09:47
Жителей Новосибирска испугала дымка, которая появилась над городом 17 октября. В социальных сетях появились самые неожиданные версии происходящего. Эксперт Евгений Книжник рассказал, что на самом деле произошло.
«Любая дымка в таких погодных условиях — это смог», — цитирует слова специалиста издание Om1 Новосибирск.
Главной причиной возникновения данного явления считается загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортными выхлопами. Из-за отсутствия ветра воздух плохо перемешивается, не смещается. Над городом возникает подобная «шапка». Высокая концентрация выхлопных газов и влажность может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Чтобы не рисковать, некоторым людям рекомендуется надевать маски.