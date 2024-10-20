День Сергия Зимнего в 2024 году: что можно и нельзя делать 20 октября

Posted 20 октября, 02:43
Published 20 октября, 02:43
Modified 20 октября, 02:45
Updated 20 октября, 02:45
20 октября 2024 года по народному календарю отмечается день Сергея Зимнего. В этот день православная церковь вспоминает сразу двух святых — Сергия Печерского и Сергия Нуромского.
Сергий Печерский жил в XIII веке и отличался полным послушанием настоятелю, за что получил прозвище «Послушливый». Его подвиг заключался в отречении от собственной воли, что сделало его символом смирения и духовной силы.
Сергий Нуромский был учеником Сергия Радонежского, основавшим Нуромскую обитель на севере Руси в XIV–XV веках. По преданию, он спасался от разбойников и боролся с бесовскими соблазнами, и его имя стало связано с многими чудесами.
Сергей Зимний в народе ассоциируется с наступлением зимы. «Сергей зиму начинает» — гласит народная мудрость. Считается, что в этот день можно ощутить первые признаки похолодания. Люди внимательно наблюдали за природой, стараясь предсказать будущую зиму. Например, если 20 октября снег уже выпал и не растаял, то зима обещает быть ранней и снежной. Напротив, если деревья еще не сбросили листву, то холода не наступят до конца ноября.