День Сергия Зимнего в 2024 году: что можно и нельзя делать 20 октября

Сергей Зимний в народе ассоциируется с наступлением зимы. «Сергей зиму начинает» — гласит народная мудрость. Считается, что в этот день можно ощутить первые признаки похолодания. Люди внимательно наблюдали за природой, стараясь предсказать будущую зиму. Например, если 20 октября снег уже выпал и не растаял, то зима обещает быть ранней и снежной. Напротив, если деревья еще не сбросили листву, то холода не наступят до конца ноября.