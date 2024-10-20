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Posted 20 октября, 02:43

Published 20 октября, 02:43

Modified 20 октября, 02:45

Updated 20 октября, 02:45

Сергий Зимний

День Сергия Зимнего в 2024 году: что можно и нельзя делать 20 октября

20 октября 2024, 02:43
Фото: Икона
Сергий Зимний

О запретах на День Сергия Зимнего напомнили новосибирцам

20 октября в народном календаре отмечается день Сергия Зимнего — значимая дата, связанная с памятью двух святых, Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Этот день знаменует приближение зимы, когда в народе верили, что первые холода уже стучатся в окна.

История и суть праздника

20 октября 2024 года по народному календарю отмечается день Сергея Зимнего. В этот день православная церковь вспоминает сразу двух святых — Сергия Печерского и Сергия Нуромского.

Сергий Печерский жил в XIII веке и отличался полным послушанием настоятелю, за что получил прозвище «Послушливый». Его подвиг заключался в отречении от собственной воли, что сделало его символом смирения и духовной силы.

Сергий Нуромский был учеником Сергия Радонежского, основавшим Нуромскую обитель на севере Руси в XIV–XV веках. По преданию, он спасался от разбойников и боролся с бесовскими соблазнами, и его имя стало связано с многими чудесами.

Народные приметы и традиции

Сергей Зимний в народе ассоциируется с наступлением зимы. «Сергей зиму начинает» — гласит народная мудрость. Считается, что в этот день можно ощутить первые признаки похолодания. Люди внимательно наблюдали за природой, стараясь предсказать будущую зиму. Например, если 20 октября снег уже выпал и не растаял, то зима обещает быть ранней и снежной. Напротив, если деревья еще не сбросили листву, то холода не наступят до конца ноября.

Что нельзя делать 20 октября

  1. Работа с тестом. В этот день запрещено заниматься выпечкой — это может привести к финансовым проблемам.
  2. Подарки от незнакомцев. Получать дары от чужих людей не рекомендуется — считается, что они могут передать свои беды или болезни.
  3. Жалобы на жизнь. Делиться своими проблемами или сетовать на судьбу тоже не стоит, это может усугубить ситуацию.
  4. Ношение старой одежды. В этот день нужно носить хотя бы одну новую вещь, иначе неприятности могут поджидать вас в ближайшее время.
  5. Ссоры с родными. Конфликты в семье 20 октября обещают затяжные раздоры, от которых будет сложно избавиться.

Что нужно сделать 20 октября

  1. Утеплить дом. В старину на Сергея Зимнего утепляли жилище, заготавливали запасы и готовили сани к зиме. В современных условиях это можно интерпретировать как подготовку транспорта к холодам.
  2. Умыться кислым молоком. Эта традиция сохранялась среди девушек, стремившихся продлить свою молодость. Молоку приписывались чудодейственные свойства.
  3. Наблюдать за луной. По состоянию луны можно было судить о будущем. Бледная луна предвещала морозы и снег, а ясное небо — мягкую осень.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Религия#Календарь#Традиции#Приметы
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