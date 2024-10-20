В сентябре годовая инфляция в Новосибирской области составила 8,35%

На уровне округа за 9 месяцев 2024 года годовая инфляция составила 8,67%, а по всей России — 8,63%. Таким образом, Новосибирская область демонстрирует более низкие темпы роста цен по сравнению с средними показателями как в Сибирском федеральном округе, так и по стране в целом.