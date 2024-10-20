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Posted 20 октября, 10:48

Published 20 октября, 10:48

Modified 20 октября, 10:50

Updated 20 октября, 10:50

Инфляция в Новосибирской области

В сентябре годовая инфляция в Новосибирской области составила 8,35%

20 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Инфляция в Новосибирской области
По итогам сентября 2024 года годовая инфляция в Новосибирской области составила 8,35%, что на 1,21% ниже показателя августа (9,56%). Этот результат стал возможен благодаря сдерживанию цен на продовольственные товары, которое произошло в результате распродажи урожая местными аграриями.

Причины снижения инфляции

Снижение темпов роста цен на продовольственные товары стало одной из основных причин замедления инфляции. В регионе увеличилось производство мяса птицы, что способствовало снижению цен на охлажденную и мороженую курицу, окорочка, мясные полуфабрикаты и сосиски. Аналитики отмечают, что данное изменение положительно сказалось на общем уровне цен.

Однако, несмотря на положительные изменения в некоторых сегментах, качество картофеля снизилось из-за неблагоприятных погодных условий, что вынудило аграриев продавать его раньше обычного. Это, в свою очередь, оказало влияние на динамику цен на данный продукт.

Непродовольственные товары и услуги

На непродовольственном рынке также наблюдается снижение темпов роста цен. В частности, цены на товары увеличились на 5,64% по сравнению с 6,49% в августе. Увеличение предложения подержанных иномарок, в том числе за счет поставок из Азии, способствовало замедлению роста цен на автомобили.

Ситуация на рынке топлива также улучшилась благодаря запрету на экспорт бензина, что ограничило рост оптовых цен и, соответственно, сдерживало увеличение розничных цен на топливо.

Темпы роста цен на услуги также сократились, составив 11,26% по сравнению с 13,45% в августе. Это произошло, в том числе, благодаря акциям авиаперевозчиков, которые снизили цены на билеты для повышения заполняемости рейсов.

Общая картина

На уровне округа за 9 месяцев 2024 года годовая инфляция составила 8,67%, а по всей России — 8,63%. Таким образом, Новосибирская область демонстрирует более низкие темпы роста цен по сравнению с средними показателями как в Сибирском федеральном округе, так и по стране в целом.

В целом, снижение инфляции в регионе стало результатом сочетания факторов, включая увеличение производства, акционные предложения и изменения на рынке услуг. Эта динамика позволяет надеяться на стабилизацию цен и улучшение экономической ситуации в Новосибирске в будущем.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Цены#Инфляция#Продовольственные товары#Непродовольственные товары
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