Более 10 тысяч иностранцев покинули Новосибирскую область за неделю

Posted 21 октября, 12:24
Published 21 октября, 12:24
Modified 21 октября, 12:26
Updated 21 октября, 12:26
Из региона уехали 10 397 иностранных граждан, в то время как въехали 7 651 человек. Травин сообщил, что на миграционный учет было поставлено 2 091 человек, среди которых 1 404 прибыли для осуществления трудовой деятельности. Остальные, вероятно, преследовали личные или туристические цели.
За неделю было также выявлено 129 нарушений миграционного законодательства, наложены штрафы на сумму 248 тысяч рублей. В результате проверок 23 человека, находившиеся на территории региона незаконно, были выдворены за пределы России.
Особое внимание вызвал случай, произошедший на автодороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар», где полицейские остановили автобус с 41 иностранным гражданином.В отношении всех составлены административные протоколы для их выдворения из страны.