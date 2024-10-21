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Posted 21 октября, 12:24

Published 21 октября, 12:24

Modified 21 октября, 12:26

Updated 21 октября, 12:26

Мигрантов задержали в Новосибирске

Более 10 тысяч иностранцев покинули Новосибирскую область за неделю

21 октября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Мигрантов задержали в Новосибирске
За прошедшую неделю из Новосибирской области уехали более 10 тысяч мигрантов, а прибыло всего чуть более 7,6 тысячи. Эта статистика была озвучена на оперативном совещании при губернаторе заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кириллом Травиным 21 октября.

Из региона уехали 10 397 иностранных граждан, в то время как въехали 7 651 человек. Травин сообщил, что на миграционный учет было поставлено 2 091 человек, среди которых 1 404 прибыли для осуществления трудовой деятельности. Остальные, вероятно, преследовали личные или туристические цели.

За неделю было также выявлено 129 нарушений миграционного законодательства, наложены штрафы на сумму 248 тысяч рублей. В результате проверок 23 человека, находившиеся на территории региона незаконно, были выдворены за пределы России.

Особое внимание вызвал случай, произошедший на автодороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар», где полицейские остановили автобус с 41 иностранным гражданином.В отношении всех составлены административные протоколы для их выдворения из страны.

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#Алина Гурицкая#Общество#Полиция#Мигранты#МВД#Миграционное законодательство
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