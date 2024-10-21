Более 10 тысяч иностранцев покинули Новосибирскую область за неделю

За прошедшую неделю из Новосибирской области уехали более 10 тысяч мигрантов, а прибыло всего чуть более 7,6 тысячи. Эта статистика была озвучена на оперативном совещании при губернаторе заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кириллом Травиным 21 октября.

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