Электрички в Новосибирской области меняют маршруты из-зра ремонта на путях

Первое изменение коснется электрички №7133. Поезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 15 минут позже, чем обычно, — в 16:24. Соответственно, время прибытия в Барабинск также сдвинулось на 15 минут — до 20:58. Это временное изменение продлится с 21 по 23 октября включительно.