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Posted 21 октября, 11:36

Published 21 октября, 11:36

Modified 21 октября, 11:38

Updated 21 октября, 11:38

Станция в Бердске

Электрички в Новосибирской области меняют маршруты из-зра ремонта на путях

21 октября 2024, 11:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Станция в Бердске
С 21 октября в Новосибирской области временно изменилось расписание двух пригородных поездов, курсирующих по маршруту Новосибирск — Барабинск. Это связано с плановыми сезонными ремонтными работами на железнодорожных путях.

Первое изменение коснется электрички №7133. Поезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 15 минут позже, чем обычно, — в 16:24. Соответственно, время прибытия в Барабинск также сдвинулось на 15 минут — до 20:58. Это временное изменение продлится с 21 по 23 октября включительно.

Кроме того, 31 октября корректировка затронет поезд №7132, отправляющийся из Барабинска в Новосибирск. Время отправления сдвинется на 26 минут, поезд будет выходить со станции Барабинск в 6:54 и прибывать в Новосибирск-Главный в 11:37.

Компания «Экспресс-пригород» настоятельно рекомендует пассажирам заранее учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении или через телеграм-бот компании.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Ремонтные работы#Расписание#Пассажиры#Поезда#Электрички
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