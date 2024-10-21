Электрички в Новосибирской области меняют маршруты из-зра ремонта на путях

Posted 21 октября, 11:36
Published 21 октября, 11:36
Modified 21 октября, 11:38
Updated 21 октября, 11:38
Первое изменение коснется электрички №7133. Поезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 15 минут позже, чем обычно, — в 16:24. Соответственно, время прибытия в Барабинск также сдвинулось на 15 минут — до 20:58. Это временное изменение продлится с 21 по 23 октября включительно.
Кроме того, 31 октября корректировка затронет поезд №7132, отправляющийся из Барабинска в Новосибирск. Время отправления сдвинется на 26 минут, поезд будет выходить со станции Барабинск в 6:54 и прибывать в Новосибирск-Главный в 11:37.
Компания «Экспресс-пригород» настоятельно рекомендует пассажирам заранее учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении или через телеграм-бот компании.