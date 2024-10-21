Новосибирцы с металлоискателями массово вышли на берег водохранилища

Отмечено, что искатели действуют с явным опытом. В дополнение к металлоискателю у них с собой целый арсенал инструментов: сито, лопатки и другие приспособления для поиска и извлечения находок из песка. Некоторых можно встретить вместе с семьями, ведь это занятие часто становится семейным хобби, когда и супруги, и дети участвуют в поисках.