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Posted 21 октября, 11:58

Published 21 октября, 11:58

Modified 21 октября, 12:00

Updated 21 октября, 12:00

Мужчина с металлоискателем

Новосибирцы с металлоискателями массово вышли на берег водохранилища

21 октября 2024, 11:58
Фото: unsplash.com
Мужчина с металлоискателем
С наступлением осени пляжи Новосибирского водохранилища оживились: любители поисков сокровищ с металлоискателями стали частыми гостями. Особенно заметно это в октябре, когда на пустынных берегах можно встретить больше людей, вооруженных металлодетекторами, чем летом.

Жители Советского района, прогуливающиеся на Центральном пляже Академгородка, отмечают, что ежедневно наблюдают там «кладоискателей». Журналист издания BFM-Новосибирск, посетивший пляж 20 октября, за один час встретил шесть человек с металлоискателями. Эти искатели приключений, как правило, молчаливы и неохотно идут на контакт, видя в каждом любопытном потенциального конкурента. Однако один из них все же согласился коротко поговорить с журналистом.

«В октябре часто приходят на пляж, потому что сильные волны могут вынести что-то ценное. В основном ищут украшения, которые могли потерять отдыхающие. Иногда находят монеты, говорят, что попадаются даже старинные — с затопленных деревень, которые были на этом месте раньше. Мне, правда, пока так не везло. Нашел пару серёжек и колец, но всё современное. Продавал за хорошие деньги, но в этом сезоне пока ничего ценного не нашел», — рассказал один из кладоискателей.

Отмечено, что искатели действуют с явным опытом. В дополнение к металлоискателю у них с собой целый арсенал инструментов: сито, лопатки и другие приспособления для поиска и извлечения находок из песка. Некоторых можно встретить вместе с семьями, ведь это занятие часто становится семейным хобби, когда и супруги, и дети участвуют в поисках.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Пляж#Водохранилище#Советский район#Монеты#Кладоискатель#Металлоискатель
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