Новосибирцы с металлоискателями массово вышли на берег водохранилища

Posted 21 октября, 11:58
Published 21 октября, 11:58
Modified 21 октября, 12:00
Updated 21 октября, 12:00
Жители Советского района, прогуливающиеся на Центральном пляже Академгородка, отмечают, что ежедневно наблюдают там «кладоискателей». Журналист издания BFM-Новосибирск, посетивший пляж 20 октября, за один час встретил шесть человек с металлоискателями. Эти искатели приключений, как правило, молчаливы и неохотно идут на контакт, видя в каждом любопытном потенциального конкурента. Однако один из них все же согласился коротко поговорить с журналистом.
«В октябре часто приходят на пляж, потому что сильные волны могут вынести что-то ценное. В основном ищут украшения, которые могли потерять отдыхающие. Иногда находят монеты, говорят, что попадаются даже старинные — с затопленных деревень, которые были на этом месте раньше. Мне, правда, пока так не везло. Нашел пару серёжек и колец, но всё современное. Продавал за хорошие деньги, но в этом сезоне пока ничего ценного не нашел», — рассказал один из кладоискателей.
Отмечено, что искатели действуют с явным опытом. В дополнение к металлоискателю у них с собой целый арсенал инструментов: сито, лопатки и другие приспособления для поиска и извлечения находок из песка. Некоторых можно встретить вместе с семьями, ведь это занятие часто становится семейным хобби, когда и супруги, и дети участвуют в поисках.