Новые правила сдачи ЕГЭ: что изменится и к чему готовиться

Для тех, кто поступает в 2025 году, можно выдохнуть — изменений в правилах приема пока не предвидится. Министр образования Валерий Фальков заверил, что в этом году существенных нововведений не будет. Однако в 2026 году абитуриентов ждет новшество: обязательное увеличение числа ЕГЭ с трех до четырех, сообщают «Новые известия».