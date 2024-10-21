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Posted 21 октября, 12:33

Published 21 октября, 12:33

Modified 21 октября, 12:35

Updated 21 октября, 12:35

Экзамены в школах

Новые правила сдачи ЕГЭ: что изменится и к чему готовиться

21 октября 2024, 12:33
Фото: 1MI
Экзамены в школах
Вскоре абитуриентов ждет новшество при сдаче ЕГЭ. Число обязательных экзаменационных предметом могут увеличить до четырех.

Для тех, кто поступает в 2025 году, можно выдохнуть — изменений в правилах приема пока не предвидится. Министр образования Валерий Фальков заверил, что в этом году существенных нововведений не будет. Однако в 2026 году абитуриентов ждет новшество: обязательное увеличение числа ЕГЭ с трех до четырех, сообщают «Новые известия».

Одно из главных изменений — абитуриенты педагогических направлений теперь должны сдавать профильный предмет. Так, будущим учителям физики придется сдавать ЕГЭ по физике, а не по обществознанию, как это было раньше. Нововведения затронут и другие направления: поступающим на инженерию понадобится больше физики, а для медиков добавляется биология.

Кстати, из перечня многих направлений убрали любимое школьниками обществознание. Вместо него — история, физика и химия. Вузы определят окончательный набор экзаменов до января 2025 года, что оставляет родителей и учеников в подвешенном состоянии. Пока не ясно, каким предметам уделять больше внимания.

Кстати, дополнительный ЕГЭ обернется новыми затратами для родителей. В связи с увеличением спроса, может вырасти и стоимость услуг репетиторов — на 25%.

Школьница из Новосибирска бросила экзамены и ушла в зону СВО
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#Алина Гурицкая#Образование#ЕГЭ#Вузы#Абитуриенты#Россия#Ученики
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