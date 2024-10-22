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Posted 22 октября, 07:59

Published 22 октября, 07:59

Modified 22 октября, 08:01

Updated 22 октября, 08:01

Ученая в лаборатории

Новосибирские ученые разрабатывают альтернативу антибиотикам

22 октября 2024, 07:59
Фото: Правительство Новосибирской области
Ученая в лаборатории
С разработками, которые ведутся в молодежной лаборатории в рамках СиббиоНОЦ при содействии Правительства региона, 22 октября ознакомилась заместитель Губернатора Ирина Мануйлова.

Инновационный антибактериальный гель от трофических язв и оригинальные лекарственные препараты российского производства от фиброза печени, панкреатита, травм роговицы создадут и выведут на фармакологический рынок молодые сибирские ученые при поддержке Правительства региона.

Молодежная лаборатория экспериментальной и клинической фармакологии при НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ), филиале Института цитологии и генетики СО РАН, активно работает в направлении импортозамещения и развития научно-технологических компетенций в фармацевтике. Заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила, что проекты молодых ученых соответствуют целям национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» и другим федеральным инициативам, направленным на разработку лекарственных средств и медицинских изделий нового поколения. Лаборатория также выполняет задачи программы СиббиоНОЦ.

Новосибирская ученаяНовосибирская ученая
Новосибирская ученая. Фото: Правительство Новосибирской области

Молодые специалисты НИИКЭЛ трудятся над созданием фармпрепаратов, которые могут выйти на рынок после успешных доклинических и клинических испытаний. В настоящее время лаборатория реализует четыре ключевых проекта. Среди них разработка инновационных антимикробных препаратов для лечения инфекций опорно-двигательного аппарата, кожи и мягких тканей, а также исследований по лечению трофических язв и синдрома диабетической стопы. Ведутся работы над новым терапевтическим составом на основе кремния, катехинов и серотонина для лечения остеопороза, а также над технологиями лечения ревматических заболеваний с применением биомолекул.

Лаборатория в НовосибирскеЛаборатория в Новосибирске
Лаборатория в Новосибирске. Фото: Правительство Новосибирской области

Одним из значимых достижений лаборатории стал прототип антимикробного геля, содержащего пептидомиметик КАМП-1. Это вещество разрушает мембраны бактерий, приводя к их гибели, без риска развития устойчивости. Препарат может стать альтернативой антибиотикам и использоваться при лечении панкреатита, хронических гепатитов, легочных заболеваний, а также в офтальмологии для заживления роговицы.

Подробнее о разработках можно узнать на сайте Министерства науки и инновационной политики.

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