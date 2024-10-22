Новосибирские ученые разрабатывают альтернативу антибиотикам

Молодые специалисты НИИКЭЛ трудятся над созданием фармпрепаратов, которые могут выйти на рынок после успешных доклинических и клинических испытаний. В настоящее время лаборатория реализует четыре ключевых проекта. Среди них разработка инновационных антимикробных препаратов для лечения инфекций опорно-двигательного аппарата, кожи и мягких тканей, а также исследований по лечению трофических язв и синдрома диабетической стопы. Ведутся работы над новым терапевтическим составом на основе кремния, катехинов и серотонина для лечения остеопороза, а также над технологиями лечения ревматических заболеваний с применением биомолекул.