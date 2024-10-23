Второй ФАП в этом году построен в Мошковском районе Новосибирской области

Posted 23 октября, 08:21
Published 23 октября, 08:21
Modified 23 октября, 08:23
Updated 23 октября, 08:23
По словам первого заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Тимонова, ФАП в Барлакском был возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению Президента РФ. Новый медицинский пункт предназначен для обслуживания жителей поселка и прилегающих территорий.
«В Мошковском районе это уже второй ФАП, построенный и сданный в 2024 году, месяц назад аналогичный медицинский комплекс достроен в соседнем поселке Барлак. Оба ФАПа оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, соответствуют всем современным требованиям и нормам для пребывания пациентов и медицинского персонала. Более того, в обоих медицинских учреждениях помимо медицинского блока, предусмотрено жилье для фельдшеров — полноценные квартиры, отделанные „под ключ“», — подчеркнул Дмитрий Тимонов.
Новый ФАП представляет собой одноэтажное модульное здание, которое было построено по быстровозводимой технологии. Оно рассчитано на 15 посещений за смену и оборудовано всем необходимым для удобства маломобильных граждан.
Стоит отметить, что строительство медицинских объектов в последние годы является одной из главных задач в рамках областной программы. В ближайшие три года планируется завершение порядка 100 медицинских объектов, находящихся на разных стадиях — от проектирования до непосредственного строительства.