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Posted 23 октября, 08:21

Published 23 октября, 08:21

Modified 23 октября, 08:23

Updated 23 октября, 08:23

Новый ФАП

Второй ФАП в этом году построен в Мошковском районе Новосибирской области

23 октября 2024, 08:21
Фото: Правительство Новосибирской области
Новый ФАП
В поселке Барлакский Мошковского района завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который при необходимости будет работать круглосуточно. Мошковская ЦРБ уже приняла здание для установки медицинского оборудования и получения необходимых лицензий.

По словам первого заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Тимонова, ФАП в Барлакском был возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению Президента РФ. Новый медицинский пункт предназначен для обслуживания жителей поселка и прилегающих территорий.

«В Мошковском районе это уже второй ФАП, построенный и сданный в 2024 году, месяц назад аналогичный медицинский комплекс достроен в соседнем поселке Барлак. Оба ФАПа оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, соответствуют всем современным требованиям и нормам для пребывания пациентов и медицинского персонала. Более того, в обоих медицинских учреждениях помимо медицинского блока, предусмотрено жилье для фельдшеров — полноценные квартиры, отделанные „под ключ“», — подчеркнул Дмитрий Тимонов.

Новый ФАП представляет собой одноэтажное модульное здание, которое было построено по быстровозводимой технологии. Оно рассчитано на 15 посещений за смену и оборудовано всем необходимым для удобства маломобильных граждан.

Стоит отметить, что строительство медицинских объектов в последние годы является одной из главных задач в рамках областной программы. В ближайшие три года планируется завершение порядка 100 медицинских объектов, находящихся на разных стадиях — от проектирования до непосредственного строительства.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Строительство#Здоровье#Здравоохранение#Нацпроект#Мошковский район#ФАП#Медицинское оборудование
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