Жительница Новосибирска заявила о насилии над ребенком в соседней квартире

Posted 23 октября, 08:40
Published 23 октября, 08:40
Modified 23 октября, 08:42
Updated 23 октября, 08:42
Ситуация разворачивается в многоквартирном доме на улице Краузе. Екатерина отметила, что она боится за здоровье и безопасность ребенка. Тревожные звуки не утихают, и каждый вечер ситуация повторяется, сообщила она в группу общественного движения в социальных сетях.
Несмотря на два вызова полиции, правоохранительные органы не отреагировали на обращения женщины. В своем обращении Екатерина попросила общественников о помощи, чтобы собрать людей, готовых разобраться в ситуации. Она заявила, что хочет отправиться к соседям, чтобы выяснить, откуда именно идут звуки, но боится идти одна.
«Есть ли здесь неравнодушные крепкие мужчины, которые смогут составить мне компанию?» — написала она в своем сообщении.