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Posted 23 октября, 08:40

Published 23 октября, 08:40

Modified 23 октября, 08:42

Updated 23 октября, 08:42

Издевательство над ребенком

Жительница Новосибирска заявила о насилии над ребенком в соседней квартире

23 октября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Издевательство над ребенком
Жительница Новосибирска Екатерина рассказала о тревожной ситуации, происходящей в соседней квартире. По ее словам, соседи регулярно издеваются над ребенком — за стеной слышны крики и плач малыша.

Ситуация разворачивается в многоквартирном доме на улице Краузе. Екатерина отметила, что она боится за здоровье и безопасность ребенка. Тревожные звуки не утихают, и каждый вечер ситуация повторяется, сообщила она в группу общественного движения в социальных сетях.

Несмотря на два вызова полиции, правоохранительные органы не отреагировали на обращения женщины. В своем обращении Екатерина попросила общественников о помощи, чтобы собрать людей, готовых разобраться в ситуации. Она заявила, что хочет отправиться к соседям, чтобы выяснить, откуда именно идут звуки, но боится идти одна.

«Есть ли здесь неравнодушные крепкие мужчины, которые смогут составить мне компанию?» — написала она в своем сообщении.
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