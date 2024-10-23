Жительница Новосибирска заявила о насилии над ребенком в соседней квартире

Несмотря на два вызова полиции, правоохранительные органы не отреагировали на обращения женщины. В своем обращении Екатерина попросила общественников о помощи, чтобы собрать людей, готовых разобраться в ситуации. Она заявила, что хочет отправиться к соседям, чтобы выяснить, откуда именно идут звуки, но боится идти одна.