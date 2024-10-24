Подставь конкурента: как предприниматели ведут изощренную борьбу на маркетплейсах

Один из самых распространенных методов нечестной конкуренции — это оформление заказов у конкурентов в отдаленные регионы с последующим отказом от их выкупа. В результате продавец вынужден оплачивать логистику, теряет рейтинг, и его товарная карточка понижается в выдаче из-за увеличения процента отказов, рассказал президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко в разговоре с Infopro54.