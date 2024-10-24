Подставь конкурента: как предприниматели ведут изощренную борьбу на маркетплейсах

Posted 24 октября, 08:34
Published 24 октября, 08:34
Modified 24 октября, 08:36
Updated 24 октября, 08:36
Один из самых распространенных методов нечестной конкуренции — это оформление заказов у конкурентов в отдаленные регионы с последующим отказом от их выкупа. В результате продавец вынужден оплачивать логистику, теряет рейтинг, и его товарная карточка понижается в выдаче из-за увеличения процента отказов, рассказал президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко в разговоре с Infopro54.
Другим простым, но действенным методом являются негативные отзывы. Даже пара отрицательных комментариев может заметно снизить рейтинг товара, что отражается на объемах продаж.
Некоторые методы конкуренции становятся всё более коварными. Примером такой ситуации стала история новосибирского селлера, который продавал премиальные шопперы, разработанные в Италии.
«Девушка возмущалась по поводу того, что внутри премиальной сумки она обнаружила бирку, где на корявом русском языке было написано — „Произведено в Китае“», — рассказывает Москаленко.
Анализ ситуации показал, что это была спланированная подстава. Конкурент заказал большую партию шопперов, вложил в каждую сумку поддельные бирки и отправил их обратно продавцу. Затем сумки с бирками были отправлены покупателям по всей России, что нанесло серьезный удар по репутации продавца.
Еще одним частым приемом является подача фейковых жалоб на качество товара. После такой жалобы маркетплейсы требуют у продавца предоставить документы, подтверждающие качество продукции. Также недобросовестные конкуренты могут копировать карточки товара или использовать чужие описания, вплоть до полного дублирования контента. Это создает у покупателей путаницу и может существенно снизить продажи оригинального продавца.
Алексей Москаленко рекомендует продавцам, столкнувшимся с недобросовестными методами конкуренции, незамедлительно обращаться в службу поддержки маркетплейсов.