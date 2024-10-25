atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:47

Published 25 октября, 07:47

Modified 25 октября, 07:49

Updated 25 октября, 07:49

День народного единства

Сотрудники придумали, как продлить отдых в День народного единства — делимся секретом

25 октября 2024, 07:47
Фото: Артем Шершнев. atas.info
День народного единства

Жители Новосибирска отпуском и отгулами продлят День народного единства

Аналитики одного из порталов по поиску работы провели исследование и выяснили, что 9 процентов жителей Новосибирской области будут продлевать дни, выпадающие на праздник День народного единства, отгулами или возьмут отпуск.

В этом году День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, приходится на понедельник. Так как рабочий день с 30 апреля был перенесен на субботу 2 ноября, выходными будут всего два дня: 3 и 4 ноября. По данным специалистов SuperJob к праздничным дням 9% новосибирцев присоединят отгулы или вовсе возьмут отпуск.

Чаще всего об этом говорили женщины 10% от всех опрошенных. Как правило, такое желание озвучили мамы учеников начальной школы. Ведь в большинстве образовательных учреждений с понедельника, 28 октября, начинаются осенние каникулы. Положительно на вопрос об удлинении выходных ответили только восемь процентов от числа всех респондентов среди мужчин.

Специалисты также выяснили, что 65% жителей Новосибирской области будут проводить праздник в кругу семьи, 12% будут работать, три процента отправятся в поездку в другой города, а по два — посетят культурные мероприятия или же поедут на природу.

Когда начнутся осенние каникулы — называем даты
Узнать подробнее
Читайте также:
Шестидневная рабочая неделя — когда и почему будем трудиться большеКогда выгоднее брать отпуск в 2025 году: советы экспертаДополнительные выходные в 2025 году: все даты здесь
#Анатолий Якимов#Общество#Праздник#Отдых#Выходные#День народного единства#Отпуск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика