Сотрудники придумали, как продлить отдых в День народного единства — делимся секретом

Posted 25 октября, 07:47
Published 25 октября, 07:47
Modified 25 октября, 07:49
Updated 25 октября, 07:49
В этом году День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, приходится на понедельник. Так как рабочий день с 30 апреля был перенесен на субботу 2 ноября, выходными будут всего два дня: 3 и 4 ноября. По данным специалистов SuperJob к праздничным дням 9% новосибирцев присоединят отгулы или вовсе возьмут отпуск.
Чаще всего об этом говорили женщины 10% от всех опрошенных. Как правило, такое желание озвучили мамы учеников начальной школы. Ведь в большинстве образовательных учреждений с понедельника, 28 октября, начинаются осенние каникулы. Положительно на вопрос об удлинении выходных ответили только восемь процентов от числа всех респондентов среди мужчин.
Специалисты также выяснили, что 65% жителей Новосибирской области будут проводить праздник в кругу семьи, 12% будут работать, три процента отправятся в поездку в другой города, а по два — посетят культурные мероприятия или же поедут на природу.