Сотрудники придумали, как продлить отдых в День народного единства — делимся секретом

В этом году День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, приходится на понедельник. Так как рабочий день с 30 апреля был перенесен на субботу 2 ноября, выходными будут всего два дня: 3 и 4 ноября. По данным специалистов SuperJob к праздничным дням 9% новосибирцев присоединят отгулы или вовсе возьмут отпуск.