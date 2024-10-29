Народные приметы 30 октября: что нельзя делать в день Осия Колесника

В православной традиции 30 октября чтят память ветхозаветного пророка Осии, который еще за несколько веков до рождения Иисуса Христа предсказал распространение истинного знания о Боге. Осий призывал людей к покаянию, обращая их внимание на пагубность идолопоклонства и важность духовной чистоты. В народе этот день особенно почитался за связь с завершением осеннего цикла сельскохозяйственных работ и началом зимнего покоя. Именно в этот день крестьяне на Руси готовили телеги к зиме, проверяли сани, завершали основные дела по дому и уделяли внимание близким.