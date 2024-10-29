Новосибирский бизнесмен осужден за махинации с землей мэрии

В 2014 году, в период работы Обласова представителем мэрии Новосибирска в Москве, муниципальные власти предоставили ему участки на основании предоставленных документов. Прокуратура выяснила, что чиновники, не знавшие о подложности документов, выделили «Сказочной поляне» участок в черте города стоимостью более 80 миллионов рублей. После получения участков Обласов и его бизнес-партнер Николай Вдов объединили их и изменили целевое назначение земли с садоводческого на строительное. Далее участки были проданы строительной компании за 886 миллионов рублей. В 2022 году ФСБ возбудила уголовное дело о хищении и злоупотреблении доверием, которое вскоре стало одним из самых обсуждаемых в регионе.