Новосибирский бизнесмен осужден за махинации с землей мэрии

Posted 29 октября, 05:54
Published 29 октября, 05:54
Modified 29 октября, 05:56
Updated 29 октября, 05:56
По версии следствия, схема Обласова была выстроена с расчетом на обход закона: еще в 2008 году он зарегистрировал садоводческое некоммерческое товарищество «Сказочная поляна». В него он формально ввел более сотни подставных лиц, которые, не участвуя в деятельности товарищества, выписывали ему доверенности на действия от их имени. Эти документы стали основанием для обращений в муниципалитет с просьбой выделить землю для садоводства.
В 2014 году, в период работы Обласова представителем мэрии Новосибирска в Москве, муниципальные власти предоставили ему участки на основании предоставленных документов. Прокуратура выяснила, что чиновники, не знавшие о подложности документов, выделили «Сказочной поляне» участок в черте города стоимостью более 80 миллионов рублей. После получения участков Обласов и его бизнес-партнер Николай Вдов объединили их и изменили целевое назначение земли с садоводческого на строительное. Далее участки были проданы строительной компании за 886 миллионов рублей. В 2022 году ФСБ возбудила уголовное дело о хищении и злоупотреблении доверием, которое вскоре стало одним из самых обсуждаемых в регионе.
Подельник Обласова, Николай Вдов, заключил сделку со следствием, дав признательные показания. В результате суд назначил ему условное наказание, тогда как Обласову был вынесен реальный срок. Обласов заявляет, что намерен подать апелляцию.