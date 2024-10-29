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Posted 29 октября, 11:13

Published 29 октября, 11:13

Modified 29 октября, 11:29

Updated 29 октября, 11:29

Ноутбуки подорожают уже в ноябре

Рост цен на бытовую технику и гаджеты — мнение экспертов о причинах и перспективах

29 октября 2024, 11:13
Фото: atas.info. Ноутбуки подорожают уже в ноябре
Налоги, борьба за экологию и сложности в логистике основные причины роста цен на электронику и бытовую технику.

Эксперты рассказали, почему в ближайшее время подорожают кондиционеры и промышленные холодильники, а также ноутбуки и гаджеты. Об этом сообщают «Новые известия».

В октябре Министерство природы снизило квоты на ввоз кондиционеров — на 10% и промышленных холодильников, на половину. Это связано, прежде всего, с сокращением использования хлора, который содержится в хладагентах устройств. Наша страна присоединилась к Монреальскому протоколу в 2020 году. Согласно документу, импортер, который планирует ввезти вредный для озонового слоя хладагент, должен получить лицензию Минпромторга, которая выдается на основании положительного заключения Минприроды.

Это означает, что партии крупной бытовой техники «застрянут» на складах. Ведь для получения документов необходимо время — около ста дней. Об этом рассказала представитель сети ДНС Юлия Долгова.

Она пояснила, что для того, чтобы импортировать партию кондиционеров, потребуется получить четыре лицензии, каждая из которых стоит 200 000 рублей.

В Минприроды уточнили, что вместо хлорсодержащих хладагентов можно ввозить технику с другими газами — более экологичными и дешевыми, которые практически не востребованы. При этом, о росте цен на охлаждающие агрегаты можно будет говорить только весной, когда первые партии будут завезены по новым условиям.

А вот ноутбуки подорожают уже к новогодним праздникам. Это связано с ослаблением рубля и возникшими проблемами проведения платежей в Китай. Также на стоимость влияет и рост цен на запасные части. Ожидается, что по новым ценам техника поступит в розничные сети уже во второй половине ноября.

Еще одна причина, по которой не стоит ожидать снижения стоимости бытовой техники и электроники — рост налогов. С 1 января вырастет налог на прибыль с 20% до 25%. А те предприниматели, которые работали по упрощенной системе налогообложения с оборотом более 60 миллионов рублей, будут обязаны платить НДС.

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#Анатолий Якимов#Экономика#Общество#Инфляция#Рост цен
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