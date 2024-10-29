Рост цен на бытовую технику и гаджеты — мнение экспертов о причинах и перспективах

В октябре Министерство природы снизило квоты на ввоз кондиционеров — на 10% и промышленных холодильников, на половину. Это связано, прежде всего, с сокращением использования хлора, который содержится в хладагентах устройств. Наша страна присоединилась к Монреальскому протоколу в 2020 году. Согласно документу, импортер, который планирует ввезти вредный для озонового слоя хладагент, должен получить лицензию Минпромторга, которая выдается на основании положительного заключения Минприроды.