В Новосибирске по просьбе жителей улицы Новой уберут аварийные тополя

После завершения работ по удалению аварийных деревьев, жители планируют провести большой субботник и благоустроить территорию. В их планах — высадка гортензий и молодых лип, а также установка лавочек для удобства пожилых людей, чтобы они могли отдохнуть по дороге на остановку. Это позволит преобразовать территорию в мини-сквер, где жители смогут проводить время с комфортом.