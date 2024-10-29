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Posted 29 октября, 09:55

Published 29 октября, 09:55

Modified 29 октября, 09:57

Updated 29 октября, 09:57

Результ уборки на улицы Новой

В Новосибирске по просьбе жителей улицы Новой уберут аварийные тополя

29 октября 2024, 09:55
Фото: Мэрия Новосибирска. Результ уборки на улицы Новой
В Заельцовском районе Новосибирска, по просьбе местных жителей, началась работа по удалению аварийных тополей, угрожающих безопасности пешеходной тропинки на улице Новой, сообщили в мэрии Новосибирска.

Обращение жителей ТОС «Серебряные ключи» в администрацию Центрального округа дало старт этому важному проекту, который позволит обеспечить безопасность сотен людей, ежедневно использующих этот маршрут. Первый заместитель главы администрации Центрального округа Дмитрий Есиков отметил, что после обращения жителей был направлен специалист с агрономом для осмотра насаждений. В результате обследования деревья были признаны аварийными, и были получены все необходимые разрешения на их вырубку.

На текущий момент подрядчик приступил к подготовительным работам, целью которых является обеспечение безопасности пешеходов. Согласно плану, будет снесено 62 аварийных тополя, а здоровые экземпляры взрослых сосен останутся нетронутыми. В дальнейшем специалисты также проведут осмотр других деревьев в микрорайоне, чтобы оценить их состояние и определить необходимость дополнительных мероприятий.

Председатель ТОС Наталья Коль рассказала, что эти тополя были посажены около 70 лет назад, когда строился поселок. Несмотря на регулярные субботники, жители не могли справиться с опасными деревьями.

«Обратите внимание, как деревья наклонены, сколько раз на заборе большие ветки после ветра висели. А тропинки „живые“: постоянно на них люди, в магазин, на остановку, в садик, — рассказала Наталья Коль. — От жителей была инициатива о сносе, я обратилась в администрацию, она откликнулась, и работы уже ведутся».

Одним из самых тревожных инцидентов, по словам жителей, стало падение тополя, которое привело к травме женщины. Кроме того, в ветреную погоду ветви деревьев обрывали провода, создавая дополнительные неудобства, особенно в зимний период, когда тропинка оставалась без освещения.

После завершения работ по удалению аварийных деревьев, жители планируют провести большой субботник и благоустроить территорию. В их планах — высадка гортензий и молодых лип, а также установка лавочек для удобства пожилых людей, чтобы они могли отдохнуть по дороге на остановку. Это позволит преобразовать территорию в мини-сквер, где жители смогут проводить время с комфортом.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Благоустройство#Безопасность#Субботник#Пешеходы#Аварийные деревья
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