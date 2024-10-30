25 ударов ножом — в Куйбышеве осудили пенсионерку за убийство знакомой

Две приятельницы решили выпить алкоголя. Через какое-то время между ними возникла ссора и 63-летняя хозяйка квартиры, схватив нож, начала им наносить удары по гостье — 70-летней женщине. Инцидент произошел в городе Куйбышеве 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР России по Новосибирской области.