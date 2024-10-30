25 ударов ножом — в Куйбышеве осудили пенсионерку за убийство знакомой

Posted 30 октября, 05:39
Published 30 октября, 05:39
Modified 30 октября, 05:41
Updated 30 октября, 05:41
Две приятельницы решили выпить алкоголя. Через какое-то время между ними возникла ссора и 63-летняя хозяйка квартиры, схватив нож, начала им наносить удары по гостье — 70-летней женщине. Инцидент произошел в городе Куйбышеве 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР России по Новосибирской области.
Потерпевшая смогла выбежать в подъезд, но знакомая смогла догнать ее на лестничной площадке и продолжила наносить удары. Всего было нанесено 25 ножевых ранений по жизненно важным органам и не менее шести ударов кулаком по лицу.
Тело пенсионерки обнаружили на месте преступления соседи, которые вызвали полицию. Подсудимая в это время находилась дома.
Суд приговорил обвиняемую к лишению свободы на 13 лет, которые она проведет в колонии общего режима.