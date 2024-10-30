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Posted 30 октября, 05:39

Published 30 октября, 05:39

Modified 30 октября, 05:41

Updated 30 октября, 05:41

Пенсионерка зарезала подругу

25 ударов ножом — в Куйбышеве осудили пенсионерку за убийство знакомой

30 октября 2024, 05:39
Фото: 1MI. Пенсионерка зарезала подругу

В Новосибирской области пенсионерку отправили в колонию за жестоке убийство

Куйбышевский районный суд приговорил к заключению в колонии общего режима 63-летнюю пенсионерку, обвиняемую в убийстве знакомой.

Две приятельницы решили выпить алкоголя. Через какое-то время между ними возникла ссора и 63-летняя хозяйка квартиры, схватив нож, начала им наносить удары по гостье — 70-летней женщине. Инцидент произошел в городе Куйбышеве 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР России по Новосибирской области.

Потерпевшая смогла выбежать в подъезд, но знакомая смогла догнать ее на лестничной площадке и продолжила наносить удары. Всего было нанесено 25 ножевых ранений по жизненно важным органам и не менее шести ударов кулаком по лицу.

Тело пенсионерки обнаружили на месте преступления соседи, которые вызвали полицию. Подсудимая в это время находилась дома.

Суд приговорил обвиняемую к лишению свободы на 13 лет, которые она проведет в колонии общего режима.

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#Анатолий Якимов#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Алкоголь#Следователи#Куйбышевский район
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