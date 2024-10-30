atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 12:46

Published 30 октября, 12:46

Modified 30 октября, 12:48

Updated 30 октября, 12:48

Святой Лука

Приметы на Луков день 31 октября: что можно и нельзя делать

30 октября 2024, 12:46
Фото: Икона. Святой Лука

О погодных приметах на Луков день 31 октября рассказали новосибирцам

31 октября православные верующие вспоминают святого апостола Луку — одного из семидесяти учеников Иисуса и автора одного из четырех Евангелий. Этот день впитал в себя древние традиции, которые чтят многие поколения.

История и личность святого Луки

Будущий евангелист Лука родился в Антиохии (современная Сирия) в греческой семье и работал врачом. Приняв христианство, он стал одним из самых верных сподвижников апостола Павла и проповедником в его миссионерских путешествиях. Лука считается первым иконописцем, создавшим иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла, которые до сих пор почитаются в православной иконографии.

Апостол Лука мученически скончался в 84 года, когда язычники распяли его на дереве в греческих Фивах. С тех пор день памяти евангелиста стал особым для верующих и сохранил в себе много примет и обычаев, которые передаются из поколения в поколение.

31 октября — День Святого Луки31 октября — День Святого Луки
31 октября — День Святого Луки. Фото: Икона

Народные традиции и приметы на Луков день

31 октября в народе именуют Луковым днем. По старым обычаям, в этот день было принято устраивать «луковые базары», готовить блюда с луком и даже заготовлять его на зиму. В старину считалось, что лук может защитить от «семи недуг», а съеденная 31 октября луковица убережет от болезней на целый год.

Приметы погоды 31 октября

  • Месяц бледный и мутный — ждите ненастье.
  • Птицы нахохлились — это предвестник дождя.
  • Кошка царапает пол — к ветру.
  • Снег не выпал — зима не скоро.
  • Облака движутся с севера на юг — погода потеплеет.
Обратите внимание на погодные приметыОбратите внимание на погодные приметы
Обратите внимание на погодные приметы. Фото: 1MI

Что нужно и можно делать 31 октября

1. Приготовить блюда с луком — это не только традиция, но и символическое укрепление здоровья и иммунитета на предстоящую зиму. Луковые блюда считались оберегами от болезней и бед.

2. Загадать желание под дубом или осиной — древний обряд, который предки исполняли для привлечения удачи и исполнения желаемого.

3. Рыбалка — считается, что в этот день можно ожидать удачный улов, и рыбаки часто отправлялись к водоемам, чтобы не упустить этот шанс.

Чего делать нельзя

1. Не давать деньги в долг и не брать займы — чтобы избежать финансовых потерь и долговых неприятностей.

2. Не ходить в лес — по старинным верованиям, 31 октября нечистая сила отмечает свой праздник и может завести в глушь тех, кто попадется на её пути.

3. Избегать негативных мыслей и плохих пожеланий другим — все дурные мысли могут обернуться против вас.

Приготовьте блюда с лукомПриготовьте блюда с луком
Приготовьте блюда с луком. Фото: 1MI

Как отмечать День святого апостола Луки в 2024 году

Этот день можно провести в уюте и тепле, готовя блюда с луком, убирая дом, чтобы встретить холода в чистоте, и думая о хорошем. Пусть праздник Лукова дня укрепит ваши силы, подарит здоровье и придаст сил для предстоящей зимы.

Мокрый снег выпадет в Новосибирске — когда ждать осадки
Узнать подробнее
Читайте также:
Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить вниманиеПрогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопадыРождественский пост в 2024 году: когда соблюдать в ноябре
#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Традиции#Приметы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика