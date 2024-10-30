Приметы на Луков день 31 октября: что можно и нельзя делать

Posted 30 октября, 12:46
Published 30 октября, 12:46
Modified 30 октября, 12:48
Updated 30 октября, 12:48
Будущий евангелист Лука родился в Антиохии (современная Сирия) в греческой семье и работал врачом. Приняв христианство, он стал одним из самых верных сподвижников апостола Павла и проповедником в его миссионерских путешествиях. Лука считается первым иконописцем, создавшим иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла, которые до сих пор почитаются в православной иконографии.
Апостол Лука мученически скончался в 84 года, когда язычники распяли его на дереве в греческих Фивах. С тех пор день памяти евангелиста стал особым для верующих и сохранил в себе много примет и обычаев, которые передаются из поколения в поколение.
31 октября в народе именуют Луковым днем. По старым обычаям, в этот день было принято устраивать «луковые базары», готовить блюда с луком и даже заготовлять его на зиму. В старину считалось, что лук может защитить от «семи недуг», а съеденная 31 октября луковица убережет от болезней на целый год.
1. Приготовить блюда с луком — это не только традиция, но и символическое укрепление здоровья и иммунитета на предстоящую зиму. Луковые блюда считались оберегами от болезней и бед.
2. Загадать желание под дубом или осиной — древний обряд, который предки исполняли для привлечения удачи и исполнения желаемого.
3. Рыбалка — считается, что в этот день можно ожидать удачный улов, и рыбаки часто отправлялись к водоемам, чтобы не упустить этот шанс.
1. Не давать деньги в долг и не брать займы — чтобы избежать финансовых потерь и долговых неприятностей.
2. Не ходить в лес — по старинным верованиям, 31 октября нечистая сила отмечает свой праздник и может завести в глушь тех, кто попадется на её пути.
3. Избегать негативных мыслей и плохих пожеланий другим — все дурные мысли могут обернуться против вас.
Этот день можно провести в уюте и тепле, готовя блюда с луком, убирая дом, чтобы встретить холода в чистоте, и думая о хорошем. Пусть праздник Лукова дня укрепит ваши силы, подарит здоровье и придаст сил для предстоящей зимы.