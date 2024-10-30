Транспортный департамент Новосибирска разделили на две части

Городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса будет разделен на два департамента. Один будет отвечать за работу общественного пассажирского транспорта, другой — за состояние новосибирских дорог. По словам главы Дептранса Иосифа Кодалаева, такое преобразование позволит повысит эффективность работы. Сейчас, сообщил Кодалаев, действующая структура совмещает массу полномочий, но количество сотрудников не позволяет качественно их все исполнять.