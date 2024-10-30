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Posted 30 октября, 06:07

Published 30 октября, 06:07

Modified 30 октября, 06:09

Updated 30 октября, 06:09

Предполагается, что реформа улучшит ситуацию с общественным транспортом

Транспортный департамент Новосибирска разделили на две части

30 октября 2024, 06:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Предполагается, что реформа улучшит ситуацию с общественным транспортом
Решение о реформе одной из ключевых структур мэрии одобрили депутаты горсовета.

Городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса будет разделен на два департамента. Один будет отвечать за работу общественного пассажирского транспорта, другой — за состояние новосибирских дорог. По словам главы Дептранса Иосифа Кодалаева, такое преобразование позволит повысит эффективность работы. Сейчас, сообщил Кодалаев, действующая структура совмещает массу полномочий, но количество сотрудников не позволяет качественно их все исполнять.

Сейчас в штате департамента около 70 человек, суммарная численность двух новых структур составит 110 человек.

На вопросы депутатов, какие конкретно предполагается улучшения в транспортной и дорожной отраслях, мэр Максим Кудрявцев не ответил, но подчеркнул, что подобная реформа — часть его предвыборной программы.

С учетом всех юридических процедур реорганизация транспортного департамента будет завершена в конце 2025 года.

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