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Реформа

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Октябрь
Транспортный департамент Новосибирска разделили на две части
Решение о реформе одной из ключевых структур мэрии одобрили депутаты горсовета.
30 октября, 06:07
В Новосибирске сорвана программа замены машруток на автобусы
2 октября, 12:12
Сентябрь
Мэр Новосибирска анонсировал реформу департамента транспорта — что изменится
Одну из самых проблемных структур городской администрации хотят разделить на две части, написал Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
24 сентября, 07:39
Май
Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?
В России готовят реформу миграционного законодательства, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
15 мая, 04:23
Февраль
Владимир Путин потребовал усовершенствовать механизм ЕГЭ
29 февраля, 10:22

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