Приметы на погоду в Иванов день 1 ноября: что нельзя делать в этот день

Posted 31 октября, 12:10
Published 31 октября, 12:10
Modified 31 октября, 12:12
Updated 31 октября, 12:12
В Русской Православной Церкви 1 ноября вспоминают множество святых, среди которых можно выделить мученика Уара и его семерых учеников, пострадавших за веру. Святому Уару принято молиться о покое душ людей, ушедших из жизни вне церковного крещения, особенно о родных и близких. Кроме того, в этот день вспоминают перенесение мощей святого Иоанна Рыльского, великого болгарского святого, чье имя стало синонимом первого дня ноября.
Иванов день также служит моментом, когда люди прощаются с осенью и готовятся к зиме. Смена времен года всегда воспринималась как важное событие, и наши предки использовали этот день для завершения осенних работ и подготовки к холодам.
На Руси осень традиционно была временем свадеб. С окончанием всех огородных работ в начале ноября пары, не успевшие заключить брак в предыдущие месяцы, стремились провести свои свадьбы. Невесты и женихи знали, что впереди, с конца ноября, начинается 40-дневный Рождественский пост, когда любые гулянья и празднества становятся невозможными.
В этот день можно было устраивать настоящие проводы осени. Старинные застолья включали традиционные блюда, такие как куриный суп и курники — пироги с картошкой и курицей. Блюда из птицы символизировали достаток и благополучие, а их употребление в этот день обещало сытую зиму.
В Иванов день важно сохранять добрый настрой и избегать конфликтов. Ссоры и громкий крик могли привести к серьезным разногласиям, которые будет трудно разрешить в течение всей зимы. Мудрость предков советует матерям не повышать голос на детей, ведь доброжелательная атмосфера способствует гармонии в доме.
Также в этот день существует ряд действий, которые приносят удачу и положительные эмоции:
Существует множество запретов, которые нужно соблюдать в Иванов день:
Убивать пауков: Эти маленькие существа считаются предвестниками хороших новостей. Их уничтожение может привлечь неприятности.
Отказывать в помощи: Помощь нуждающимся, особенно в храме, считается обязательной. Жадность в этот день может привести к серьезным финансовым потерям.
Прогонять сов: Совы олицетворяют мудрость и защиту от злых духов. Эта птица считается символом благополучия.
Долго держать открытыми окна и двери: Существовало поверье, что так можно впустить в дом болезни и неудачи.
Выходить из дома после заката: Ночь считалась временем темным и опасным, поэтому было лучше оставаться в уюте своего дома.
Приметы, связанные с погодой на 1 ноября, также играют важную роль в народной культуре. Например:
Иванов день — это не только прощание с осенью, но и важное культурное событие, наполненное историей и традициями. Этот день напоминает нам о необходимости сохранять добрые отношения с близкими, уважать природу и следовать мудрости предков. Проводя время за беседами с родными и вспомнив об их жизни, мы продолжаем связь с прошлым, что делает этот день поистине особенным. Пусть 1 ноября станет не только днем перехода к зиме, но и временем для размышлений о значении семьи и дружбы в нашей жизни.